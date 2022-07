Librairie La Mandragore : la sélection de Maëliss

'Adieu Cheyenne', Larry McMurtry, Gallmeister : « Gid et Johnny sont deux jeunes cow-boys au Texas. Avec Molly, jeune femme rebelle et indépendante, ils forment une équipe inséparable et vont s'aimer comme au premier jour durant toute leur vie. Ce roman nous prouve que l'amour n'a pas de règles, à part celles que l’on s’impose. On s'émeut de voir défiler la vie de ces trois compagnons animés par un lien si fort et si beau. Et c'est ce lien qui les aidera à faire face à la vie coûte que coûte… Larry McMurtry nous raconte comme personne de belles histoires à la fois dur et tendre, tragique et touchante. En un mot : émouvant ! »

Librairie La Mandragore, 3 rue des Tonneliers à Chalon-sur-Saône.

Rubrique Lecture/Coups de coeur de l'été, photo : SBR - Texte transmis par la librairie La Mandragore