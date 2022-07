Anthony Morlot , nouveau Responsable Technique de l'Association Sportive Mellecey-Mercurey

C'est officiel Le 11 juillet 2022 le Président Frédéric Michelot avec son comité directeur ont officialisé la venue d' Anthony Morlot en tant que Responsable Technique. Une très bonne nouvelle pour continuer au club de se structurer, son expérience en tant que joueur et entraîneur sera vraiment importante précise le Président Frédéric Michelot , "nous comptons plus de 300 licenciés(es) et il est obligatoire pour le bien de toutes et de tous d'être encore plus structuré au niveau du sportif , Anthony est la bonne personne."

"Anthony nous rejoint en tant que responsable technique et joueur senior pour nous apporter ses qualités, ses connaissances, ses compétences sur et en dehors du terrain pour continuer au club de grandir et de se structurer à tous les niveaux.Anthony se rapproche de son village natal et de son club formateur en raison du projet classe foot côte châlonnaise qui va lui prendre beaucoup de temps et d'investissement dès la rentrée de septembre. Après une année riche en émotions avec la montée de son ancien club Quetigny en N3 , et malgré beaucoup de sollicitations des clubs voisins, Anthony a décidé de nous rejoindre . Anthony sera en relation directe avec Sébastien Aubert responsable école de foot de l'ASMM et tout les éducateurs jeunes et entraîneurs seniors filles et garçons afin d’établir un projet sportif commun …Un GRAND merci à Anthony d'avoir accepté ce nouveau challenge. Vous le retrouverez toute la semaine prochaine sur le terrain de Mercurey avec un polo de l' ASMM pendant le stage de foot."