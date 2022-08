Le Mono Life Cycle de Mellecey présent au Championnat du Monde de monocycle à Grenoble

Unicon 20, une Olympiade du monocycle qui se déroule du 26 juillet au 6 aout en France à laquelle participe 7 jeunes de 11 à 13 ans et 3 adultes du club de Mellecey avec des titres et des places.

info-chalon.com fait un point sur ces championnats du monde de monocycle aux multiples disciplines individuelles et collectives :

10 km en 20 et 24 pouces : Mehdi Mejnaoui 1er, Driss Mejnaoui 3e, Maxence Lardy 4e, Gabriel Prieur 14e, Axel Belin 15e, Corentin Michard 16e et Noa 19e.

10 km en monocycle illimité : Lisa Durix 13e en 17-18 ans, Michael Lardy 4e en 40-49 ans.

Cross Country , Épreuve de 4km200 avec 103m de dénivelé dans les bois : Mehdi 2e, Maxence et Driss 9e ex, Corentin 15e, Axel 18e, Noa 21e et Gabriel 23e.Michael Lardy 6e en 30-49 ans, Lisa Durix 10e en 17-18 ans.

Marathon en monocycle illimité : Michael Lardy 5e en 40-49 ans

Marathon en 29 pouces : Lisa Durix 6e en 0-19 ans

100m, catégorie 13/14 : Mehdi 2e et Driss disqualifié.

catégorie 0-12 ans : Corentin 7e, Axel 9e, Gabriel 10e, Maxence et Noa disqualifié

50 m one foot, après 5 m d'élan avec les deux pieds, il faut pédaler avec un pied sur les 50m : 3e Mehdi et Driss disqualifié

Descente, montée en télésièges à la station des Sept-Laux, pour une descente de 1,5 km avec 224m de dénivelé : Mehdi 1er, Maxence 7e, Driss 8e, Corentin 12e, Noa 13e, Gabriel 17e et Axel 18e.

Saut en longueur, avec ou sans élan, saut en longueur, sans mordre la planche : Driss 2e, Mehdi 4 ex, Maxence 7e, Noa 8e, Corentin 11e, Axel 12e.

Saut en hauteur, avec ou sans élan, saut au dessus de la barre : Mehdi 2e, Driss 3e, Noa et Corentin 8e ex, Maxence 10e, Axel disqualifié.

Trials, 60 parcours de 3 types de difficultés sont en place (fabrication à partir de palettes). Chaque participant essaie autant de fois qu'il le veut un obstacle. S'il le valide, l'arbitre valide sur le carton du concurrent et il peut en essayer un autre. Il faut valider le plus de parcours possible en 1h45 : Mehdi 11e, Driss 14e, Maxence 22e, Noa 27e, Corentin 28e, Axel 29e et Gabriel 31e.

Flat : figure en monocycle sur place tels que 360°, saut, etc … : Kevin Gaudillère 9e.

D’autres épreuves se déroulent jusqu’au 6 aout comme le 400 m, 4x100m, 800m, ou encore le spectaculaire "speed trial" consistant en deux lignes côte à côte avec départ allongé au sol. Au top, il faut se lever, monter sur le monocycle et faire un parcours sur palette le plus vite possible.

A suivre ….

JC Reynaud