SECHERESSE - Le Préfet de Saône et Loire prend des mesures d'interdiction face aux risques d'incendie

Communiqué de presse

L’absence de précipitations et les températures élevées voire caniculaires de cet été ont conduit à l’assèchement des sols et de la végétation, démultipliant dramatiquement les risques incendiaires et plaçant le département dans un état de vulnérabilité.

Pour limiter au maximum les départs de feu, le préfet prend ce mercredi 10 août un arrêté valable jusqu’au 31 août 2022 et interdisant:

le port ou l’allumage du feu en extérieur, quel qu’en soit l’objet. Ainsi le brûlage des végétaux ou tous autres matériaux, les feux de camp et les places de feu sont interdits sur tout le territoire du département ;

l’utilisation des feux d’artifice, quelle que soit la catégorie, si la limite de leur rayon de retombée est située à moins de 200m des espaces boisés ;

Les feux d’artifices non-soumis à déclaration sur l’ensemble du département.

Seuls sont autorisés sous surveillance et avec un moyen d’extinction de type tuyau d’arrosage les barbecues à usage domestique à proximité immédiate de l’habitation et à l’écart de combustibles et végétaux

Il est de plus recommandé de reporter tous travaux, notamment agricoles et forestiers, susceptibles d’engendrer des départs de feux.