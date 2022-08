AVIS DE DECES - Monsieur Francis GUITON

CHALON-SUR-SAÔNE



Renée GUITON, son épouse ;

Sophie et Christophe MASSON,

Gil GUITON et Virginie,

David GUITON et Patricia,

ses enfants et conjoints ;

Jordan, Valentin, Justine, Fanny et Bastien,

ses petits-enfants ;

Ezio, son arrière petit-fils,

Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francis GUITON

décédé le 5 août 2022,

des suites d'une longue maladie, à l'aube de ses 74 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 16 août 2022 à 9h10

au crématorium de Crissey, suivies de sa crémation.

La famille remercie l'ensemble du personnel soignant de l'hôpital William Morey, du SSIAD et du CCAS ainsi que Stéphanie et Mélanie.

Ni fleurs, ni plaques.

Dons en faveur de la recherche médicale.