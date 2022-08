L’ensilage de maïs impacté par la sècheresse.

Cette année 2022 est exceptionnellement chaude et la sècheresse règne en maitre, impactant toutes les végétations et les réserves naturelles d’eau. Certains cours d’eau sont taris, la terre est sèche en profondeur et les nappes phréatiques se vident inexorablement. Des mesures de restrictions d’eau sont prises et les récoltes sont en avance d’environ 1 mois par rapport aux années précédentes.

Pour ce qui est du maïs d’ensilage, c’est du maïs classique qui est récolté un mois avant maturité des épis. Il est important de le récolter avant qu’il ne soit trop sec, il deviendrait de la paille et serait de mauvaise qualité voire inutilisable comme aliment pour le bétail.

Depuis lundi, l’équipe composée de Pascal, Cédric, Florian, Emmanuel, et des 2 Fabien est entrée en action pour remplir les silos d’ensilage chez chacun des 4 agriculteurs. Ce jeudi, c’était chez Pascal et Stéphanie Peulson, vendredi ce sera chez Cédric Galoche, une entente indispensable pour pouvoir mettre à disposition les tracteurs et remorques pour le transport.

Immersion à la ferme pendant la récolte.

A bord du tracteur conduit par Pascal Peulson, je suis au cœur de la récolte dans le champ de maïs juste à côté de l’ensileuse qui coupe, broie les pieds de maïs et charge l’ensilage en continu dans la remorque benne. Pascal surveille la position de la remorque, il parle de leur travail et de l’inquiétude avec ces canicules et cette sécheresse : «Avant les orages de juin c’était déjà très sec, la pluie avait un peu arrangé ça et les maïs s’étaient bien développés, sauf que depuis plus rien, on est obligé de donner du foin aux bêtes, ça risque d’être difficile car le maïs est pauvre en humidité. Ca va impacter la récolte et le stock d’ensilage… » « Le seul avantage, c’est que l’on ne met pas de boue sur la route !! ». L’ensileuse ne s’arrête pas, chaque tracteur vient à tour de rôle se mettre en place sous la goulotte de chargement. 5 tracteurs tournent entre le champ où ils font le plein et la ferme du Grand Coppis où ils déversent leur chargement dans le silo de stockage.

Le silo a une contenance de 500 m3, les produits ensilés seront tassés un maximum avant d’être recouvert d’une bâche. Alors le processus de fermentation va pouvoir démarrer. Il faudra environ une bonne demi-journée pour couper les 12 ha de maïs.

Un métier qui est et va devenir de plus en plus difficile si les années qui viennent sont soumises aux mêmes problématiques climatiques. Ils attendent avec impatience la pluie annoncée, mais va-t-elle enfin tomber ?

C.Cléaux