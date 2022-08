Amazon s’engage aux côtés du Secours Populaire de Saône-et-Loire pour aider les enfants du département à préparer leur rentrée des classes dans les meilleures conditions

Les salariés du centre de distribution Amazon de Sevrey se sont mobilisés en participant à des ateliers. 340 kits de fournitures scolaires ont été distribués, destinés à des enfants démunis âgés de 6 à 14 ans, lors d’une journée dédiée organisée le 10 août par le Secours Populaire à son antenne de Saint-Marcel. Chaque enfant a reçu un cartable, une trousse et des stylos, ainsi qu’une carte postale écrite par les collaborateurs Amazon.

Pour David Lewkowitz, président d’Amazon France Logistique : « Amazon s’engage au sein des territoires dans lesquels l’entreprise est présente et met en place des actions tout au long de l’année, en étroite collaboration avec des acteurs associatifs locaux. L’opération Back to School, à travers laquelle Amazon se mobilise aux côtés du Secours Populaire, s’inscrit dans cette volonté d’apporter une aide concrète aux enfants et aux familles qui en ont le plus besoin. Nous sommes fiers de la mobilisation de plus de 200 collaborateurs répartis sur l’ensemble de nos sites ! ».

« Nous tenons à remercier Amazon et ses salariés pour leur engagement à nos côtés depuis maintenant plusieurs années. La rentrée scolaire est une étape déterminante pour nombre d’enfants, il est donc très important de les aider ainsi que leurs familles à bien la préparer ! », déclare Christelle Malvoisin, du Secours Populaire de Saône-et-Loire.

« Participer à cette opération caritative me tenait à cœur ayant une famille avec des enfants pour lesquels je prépare la rentrée scolaire dès l’été. C’est une fierté et un plaisir de pouvoir contribuer à ce projet », ajoute Benoît aux côtés de Delphine, Gaelle, Philippe, Valérie et Chloé, tous salariés du site Amazon de Sevrey.



En parallèle et au plein de cœur de l’été, Amazon soutient la Journée des Oubliés des Vacances du Secours Populaire partout en France, en invitant ses collaborateurs à se mobiliser en tant que bénévoles pour accompagner les enfants lors de cette journée.