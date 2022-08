Attention si vous avez prévu d'emprunter l'A63 ce week-end

Des déviations ont été mises en place dans le sens Sud-Nord, en provenance de Bayonne et en direction de Bordeaux de même que dans le sens Nord-Sud, en provenance de Bordeaux et en direction de Bayonne. Les usagers seront amenés à utiliser la déviation par l’A62, l’A65 et l’A64 via Langon et Pau.

Au départ de Paris ou du pays basque pour les usagers en transit, il est conseillé de prendre des déviations très grande maille via Toulouse par A20 et A64.

Bison Futé a prévu pour samedi 13 août une journée rouge aussi bien dans le sens des départs que dans celui des retours.

Dans ce contexte de forte circulation, il est conseillé aux automobilistes d’éviter de circuler samedi et de reporter leur trajet à dimanche. Si vous prévoyez néanmoins un départ samedi, tenez-vous informés de l'évolution de la situation. Sur les autoroutes, la fréquence 107.7 propose une information en temps réel sur le trafic autoroutier dans toute la France.

Pour faciliter l’information de chacun sur les conditions de circulation, la consultation du site Internet Bison Futé et sa version pour les mobiles fournit une information actualisée en temps réel : http://www.bison-fute.gouv.fr/ et http://www.bison-fute.gouv.fr/mobile.html ou via son application Bison Futé.

Il est rappelé aux usagers de la route les principaux conseils en cas de fortes chaleurs avant de prendre la route :

· Pensez à emporter de l'eau et un brumisateur ; buvez régulièrement de l’eau pour éviter les risques de déshydratation et de coups de chaleur, risques accrus par l’effet de serre du véhicule,

· Si possible, décalez votre trajet aux heures les moins chaudes.

· Equipez votre véhicule de pare-soleil ou de films solaires pour la lunette arrière et les vitres latérales arrières (ils protègent du soleil, réduisent la luminosité et la température à l’intérieur de l’habitacle),

· Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et vous rafraîchir,

· Soyez très attentif aux passagers les plus vulnérables (enfants, personnes âgées) ; ne jamais laisser une personne seule dans une voiture, surtout un enfant car la température dans l'habitacle peut augmenter très vite.

Pour plus d’informations sur la canicule et les mesures gouvernementales, consultez le site du ministère des solidarités et de la santé. Il rappelle les gestes simples à adopter par tous afin de lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur.