Collecte de sang mercredi 24 Août 2022 à la salle des fêtes de Givry de 8h00 à 12h30.

C’est la période la plus critique en volume de sang nécessaire dans les hôpitaux de notre pays, aussi les amicales organisent des collectes en juillet/août. Mobilisons nous !

Colette Cavard présidente et les bénévoles de l’amicale pour le don de sang de Givry ont tenu une permanence appelée face à face au magasin Colruyt jeudi 18 août durant 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi. Ces rencontres ont pour but de promouvoir le don de sang et de sensibiliser les personnes sur la nécessité de s’inscrire pour la collecte prévue mercredi 24.

Colette Cavard : « 42 personnes ont laissé leur nom et ont fait une promesse de don pour la collecte du mercredi 24 août. 14 personnes ont pris un rendez-vous. »

L’EFS n’est pas sans rappeler régulièrement que les stocks de sang sont au plus bas et qu’il est urgent que tous les donneurs se mobilisent et que ceux qui ne sont pas encore donneurs le deviennent rapidement. 10 000 poches sont nécessaires par jour. On peut donner à partir de 18 ans et ce jusqu’à 70 ans à condition de peser plus de 50 kg.

Le slogan : « Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! » n’est pas une pub mais une réalité toujours et encore plus d’actualité.

A Givry, les bénévoles de l’amicale vous accueilleront avec les personnels de l’EFS mercredi matin 24 Août de 8h00 à 12h30.

Pièce d’identité obligatoire.

N’oubliez pas de prendre rendez-vous sur le site de l’EFS.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux