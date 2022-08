QUAI GAMBETTA - Des perturbations à prévoir les 26 et 27 août

Le samedi 27 août prochain, la Ville de Chalon-sur-Saône organise l’inauguration des travaux de rénovation du quai Gambetta. À cette occasion, certaines animations de la Fête de la musique et des Feux de la Saint-Jean, qui n’ont pas pu avoir lieu pour des raisons météorologiques, seront reprogrammées (concerts, pique-nique et feu d’artifice).

Pour que cette manifestation se déroule en toute sécurité :

→ la circulation sera interdite le samedi 27 août, de 14h à 23h : quai Gambetta, place Saint-Jean-de-Maizel, rue Caumartin, rue du Temple (entre la rue de Lyon et le quai Gambetta), rue des Lancharre, quai des Messageries (entre la place du Châtelet et la place du Port Villiers), place du Port Villiers et rue du Port Villiers (entre la place du Port Villiers et la rue de Lyon)

→ la circulation sera interdite le samedi 27 août, de 21h à 23h : quai de la Poterne, pont Saint-Laurent, pont Jean-Richard, avenue de Verdun (entre le gi- ratoire allée des Granges-Forestier, la rue Thomas-Dumorey et le pont Jean-Ri- chard), passerelle Pierre Soubrane, quai des Messageries, place du Châtelet, impasse de la Gravière

→ le stationnement sera neutralisé sur les voies citées ci-dessus, depuis le vendredi 26 août (19h) jusqu’au samedi 27 août (23h30).