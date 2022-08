Dispositif « Prox »  Une journée sportive et citoyenne encadrée par des policiers bénévoles le mardi 23 août aux Aubépins

En partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire, la Ville de Chalon, les policiers de l’association Raid Aventure Organisation et les forces de police locales œuvrent pour tisser des liens de confiance entre la police et la population au travers de ce dispositif Prox', journée de rencontres et d’échanges qui se tiendra le mardi 23 août au city stade des Aubépins. Il permet aux habitants des quartiers, jeunes et familles de découvrir les forces de police et de sécurité en toute proximité autour d'une journée sportive et citoyenne encadrée par des policiers bénévoles. C’est ainsi une occasion de dialoguer ensemble, de répondre aux interrogations réciproques et de lever les malentendus.

En plus des policiers bénévoles du Raid Aventure Organisation, les partenaires locaux sont associés à cet événement : Police nationale, Police municipale, Base Pétrolière Interarmées, Unis-Cité, Mission Locale, Transdev, Service de Prévention Spécialisée, Espace Pama... Cette année, le Lions Club Saôcouna assurera un service de petite restauration.

Une journée Sport et Citoyenne pour la Jeunesse

Les objectifs :

Initiation aux techniques de maîtrise d’un individu et de self-défense

Rencontre et échange avec la Police municipale

Démonstration du savoir-faire des forces de sécurité (techniques d’interpellation, démonstration cynophile, contrôle routier, secours à la personne, découverte du matériel et des véhicules d’intervention police)

Espaces et stands dédiés aux associations locales

Un laser game gonflable et une piste routière avec stand de prévention aux dangers de la route, et mise en pratique sur des engins motorisés, encadrés par des policiers motocyclistes (en option)

Activités sportives : mur d’escalade, football, rugby, boxe…

Initiation aux gestes de premiers secours par des policiers moniteurs de secourisme

Parcours d’obstacles en tenue de maintien de l’ordre

Stand de présentation et de recrutement aux différents métiers de la Police nationale avec présentation des programmes d’accompagnement internes pour les candidats non diplômés

Améliorer les relations entre les jeunes et les forces de sécurité

Créer du lien social entre la population et les policiers locaux

Promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République



Infos pratiques

Mardi 23 août

City stade des Aubépins (rue du Pont-de-Fer)

De 10h à 13h & de 14h à 18h

Public : dès 8 ans