Entrepreneurs ? Et si vous apportiez votre soutien à Samuel...

4 ans à Boston ! Rien que ça ! Samuel Apoutou, élève en piano jazz en classe préparatoire à l’Enseignement Supérieur au Conservatoire du Grand Chalon, s’est envolé pour les Etats-Unis le 19 août afin d’intégrer le Berklee College of Music à Boston où il a été reçu au concours (lire l'article précédent sur info-chalon.com). Et du côté de Bruno Neyrat, "j'ai été sensible au fait que ce gamin pouvait passer à côté de son rêve pour une somme d'argent". L'appel de Sébastien Martin n'est donc pas resté lettre morte du côté du logisticien chalonnais puisque Sobotram abondra à hauteur de 12 000 euros en faveur de Samuel.

Joueur de batterie, élève Drigon, Bruno Neyrat ne pouvait rester à l'écart de ce parcours hors-norme et lance même un appel aux entrepreneurs du bassin qui souhaite participer à cette belle aventure. Vous pouvez contacter directement par mail [email protected] ou samuel via [email protected] ou ou 07 68 58 94 31 -

Précision utile au passage, n'espérez pas bénéficier d'un abattement fiscal, il s'agit dans le cas présent d'une donnation au sens propre... Un joli geste qui méritait d'être souligné ! Désormais, la balle est dans le camp de Samuel et comptez sur nous pour vous tenir informé de la suite de l'aventure.

