De Chalon-sur-Saône à Boston, Samuel Apoutou, 17 ans, s’envolera pour les Etats-Unis

Samuel Apoutou, élève en piano jazz en classe préparatoire à l’Enseignement Supérieur au Conservatoire du Grand Chalon, s’envolera pour les Etats-Unis à la mi-août afin d’intégrer le Berklee College of Music à Boston où il a été reçu au concours. A force de travail, 7 à 8 h par jour à jouer du piano, Samuel Apoutou réalise le rêve de bénéficier d’une formation de 4 ans dans cette prestigieuse école regroupant environ 3800 élèves et plus de 450 professeurs et qui a vu passer entre ses murs de très grand musiciens venus s’y former.

Samuel Apoutou qui a commencé le piano vers 6/7 ans d’abord à L’Union Musicale de St Marcel puis à l’Ecole de Musique Drigon à Châtenoy-le-Royal, intègre ensuite, en 6e, la classe CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) au Collège Camille Chevalier mis en place avec le Conservatoire du Grand Chalon. C’est en 5e qu’il s’investit intensivement, nous explique le jeune prodige qui suit deux cursus, jazz et classique, et qui a déjà pris quelques contacts sur place « pour bien s’intégrer » ; il logera lors de sa première année sur le campus.

Afin de féliciter le jeune homme, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante, l’ont reçu à l’Hôtel d’Agglomération ce jeudi 14 avril. Après un échange très amical où il lui a été demandé, entre autres, ce qu’il ferait après les 4 ans passés à Boston, Samuel Apoutou a répondu qu’il aimerait bien revenir en France, à Chalon-sur-Saône […] puis partir en tournée faire des concerts mais également transmettre sa passion du piano en donnant des cours. En fin d’entrevue, deux présents ont été remis au talentueux musicien qui s’est dit très touché par cette attention.

SBR