INTEMPERIES - Une fin d'été à haut risque en Saône et Loire ... Espérons que tout soit prêt !

Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre que la fin de l'été et l'automne s'annoncent particulièrement compliqués ici aussi en Saône et Loire. Avec la sécheresse enregistrée ces dernières semaines, les eaux de ruissellement vont déferler sur nos côteaux et auront bien du mal à s'infiltrer, tant que les terres n'auront pas été à nouveau humidifiées. Reste qu'il appartient à chacun de prendre la mesure de ce qui nous attend... parce que tôt ou tard, ça va tomber !

En tant que particulier, il nous appartient de vérifier nos chéneaux et tout ce qui permet de fluidifier au maximum les écoulements des eaux pluviales. Du côté des collectivités, là c'est une autre paire de manches ! En toute logique, fossés et autres zones de stockage des eaux pluviales auront été nettoyés mais là rien n'en est moins sûr ! Celles et ceux qui possèdent des terrains le long des cours d'eau, il est à rappeler qu'il convient d'évacuer tout ce qui peut entraver l'écoulement naturel des eaux. On ne compte plus les stockages de branches et autres troncs sur les berges de certains cours d'eau du secteur... un vrai problème en cas d'écoulements importants des eaux. Profitez de ces derniers moments d'accalmie pour vous pencher sur le sujet ! Ca évitera bien des désagréments d'ici quelques jours ou semaines !

Laurent Guillaumé