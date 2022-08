Vous souhaitez vous former aux gestes qui sauvent ?

- Le PSC1 classique en 9h de formation en présentiel, au tarif de 60,00€

Au programme, initiation à la réduction des risques, chaine des secours, protection, prévention, alerte, victime qui s’étouffe, victime qui saigne, victime inconsciente, arrêt cardio-respiratoire, malaises, plaies, brulures, traumatismes, mises en situation.

Vous venez dans nos locaux vous former aux gestes qui sauvent sur une journée, ou deux demi-journées.

- Le ePSC1, formule hybride, en 4h environ en distanciel et 4h en présentiel, au tarif de 40,00€.

Le ePSC1, comment ça marche ?

Vous vous inscrivez en ligne à l’adresse suivante : https://inscription-formation.croix-rouge.fr/?department=71

Vous recevez un lien 15 jours avant la date de la formation en présentiel, et vous disposez de 2 semaines pour faire votre formation à distance, à votre rythme, grâce à un programme ludique et adapté, qui regroupe tous les modules du PSC1. Chaque module est clairement présenté et expliqué, avec des petits exercices sous forme de vidéos, photos et quizz d’auto-évaluation pour valider les compétences.

Le formateur suit à distance l’évolution et peut donner des conseils si besoin. Vous recevez une attestation de formation quand tout est terminé.



Le jour de la date de formation, vous suivez la partie pratique pendant 4h dans nos locaux, muni de votre attestation de formation en ligne. Vous mettrez en pratique les gestes expliqués, guidé par l’équipe pédagogique. Des mises en situations sont également réalisées.

A l’issue de ces deux phases de formation, le diplôme national de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) vous sera délivré.

La formation se fait en petits groupes de 8 participants maximum, encadrés par 2 formateurs.

Cette nouvelle formule alliant distanciel et mise en pratique réelle permet un apprentissage pas à pas, tout en étant moins contraignant pour la présence des participants.

Nous proposons aussi d’autres formations aux premiers secours : initiations des gestes qui sauvent (IPS), initiations spécifiques pour sauver les enfants et nourrissons (IPSEN), …

Alors nous vous attendons nombreux pour apprendre à sauver des vies.

Plus d’infos :

Et aussi le Samedi 3 septembre au Forum des Associations de Chalon



CROIX ROUGE FRANCAISE – Unité locale du Chalonnais

13 rue Claude Perry – 71100 CHALON SUR SAONE

03.85.48.01.21 (secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h)