Exit la COVID 19... mais un nouveau Conseil de défense ce vendredi

Fermez le ban... ouvrez le ban ! On pensait cette époque derrière nous mais ce vendredi Emmanuel Macron convoque un nouveau Conseil de défense, cette fois-ci loin de la thématique sanitaire et se penchant sur la crise énergétique qui se profile. En filigramme, le gouvernement entend travailler sur les économies d'énergie et inciter les Français à réduire leur consommation énergétique. Même si le gouvernement tente de rassurer, expliquant à tout moment, "le bouclier tarifaire protégeant les Français devant toute explosion tarifaire", chacun a en mémoire les déclarations en 2020 d'Agnès Buzyn selon lesquelles les Français n'avaient rien à craindre face à la COVID 19.

Sur les pratiques institutionnelles, l'instauration d'un nouveau Conseil de défense, pose toujours la question de fonds, celle du respect des institutions démocratiques du pays. Le Conseil de défense étant protégé par le secret défense sans aucune archive en terme de prise de décision.

En attendant, si l'hiver devait s'annoncer froid, il y a fort à parier que des mesures de restrictions seront mises en place, pour les entreprises comme pour les particuliers. Un paradoxe pour un pays qui a fait du nucléaire la source de son indépendance nationale... comme quoi entre le papier et la réalité...

Laurent Guillaumé