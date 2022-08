"Rentrée scolaire 2022 : Redonnons du sens aux métiers de l’Éducation" plaide l'UNSA Education

La rentrée scolaire 2022 s’opère dans un contexte sanitaire plus apaisé que les deux précédentes mais notre système éducatif a été durablement affaibli par la pandémie COVID et par 5 ans de mise en tension de l’ensemble du système et d’une rupture de confiance entre les personnels et leur ministre.

Cette confiance a été ébranlée dans les dernières années par une méthode de management et de communication ministérielle qui mettait tous les niveaux du système en porte-à-faux avec l’opinion publique. La nomination d’un nouveau ministre annonçait un style différent et doit aussi être un changement de méthode. Notre fédération sera attentive au caractère durable de ce changement de ton.

Dans un contexte global anxiogène, la société attend beaucoup de l’Éducation. Mais comment être à la hauteur de la transition numérique et de la transition écologique qui changent le monde, quand l’attractivité des métiers de l’éducation est en question ? La revalorisation des métiers de l’éducation est annoncée régulièrement mais la France reste mal classée dans les comparaisons internationales qui traitent des rémunérations. Comment alors attirer les meilleur·es étudiant·es vers la formation d’enseignant·es et de personnels éducatifs dont la responsabilité sera si cruciale pour assurer ces transitions ? Sans volonté politique forte, voire, sans courage et sans moyens à la hauteur des besoins, comment faire avancer la mixité sociale et une inclusion de qualité et sans souffrance au sein de notre système éducatif ? Notre fédération invite fortement le nouveau ministre à avancer sur ces chantiers essentiels pour notre École.

La question de l’attractivité doit être appréhendée globalement et intégrer le besoin d’une revalorisation importante de tous les métiers ainsi que la qualité de vie au travail, la formation et le développement professionnel pour redonner du sens à nos métiers. Il faut nous en donner les moyens et créer l’envie ; l’envie de travailler dans les métiers de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture, l’envie de participer à un projetcommun pour réduire les inégalités scolaires et sociales et pour construire un avenir meilleur prenant en compte les enjeux du dérèglement climatique.

Dans cette perspective, l’UNSA Éducation veut porter un discours positif pour l’avenir de notre système éducatif, dont le fonctionnement quotidien s’appuie sur l’engagement sans faille de ses agents et de ses agentes. Ce dévouement est la première force de notre École : pour le soutenir et pour assurer une éducation de qualité sur tous les

territoires, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui quand tant de postes n’ont pas été pourvus pour cette rentrée, les lieux communs et les annonces sans lendemain ne sont plus possibles. L’UNSA Éducation demande à ce qu’on prenne le temps d’écouter les personnels et leurs représentant·es pour construire des réponses durables pour notre système éducatif.