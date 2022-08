Les commerçants chalonnais dénoncent des décisions municipales prises sans concertation ni même information

Ils n'ont pas pour l'habitude de s'exprimer sur des sujets qui peuvent à tout moment prendre une connotation politique mais là le bouchon est clairement allé trop loin pour les commerçants chalonnais. La goutte d'eau ? C'est l'organisation ce samedi, premier week-end de la rentrée scolaire, "alors qu'on a connu un mois d'août compliqué avec une contraction des chiffres d'affaire de l'ordre de - 25 %", par le Collectif Libertés et Vérité d'un grand rassemblement Place de Beaune. Un événement qui "reçoit le soutien logistique de la ville avec la mise à disposition d'un certain nombre de choses" déplore Stéphane Duplessis.

"Entendons-nous bien, on ne critique pas du tout l'événement en lui-même mais le lieu et la date nous interroge. Pendant des mois, la mairie a demandé à la Préfecture d'interdire les rassemblements en ville et là on apprend que la ville soutient logistiquement l'événement. On ne comprend vraiment pas. Il aurait été vraiment sympa d'organiser ça sur l'esplanade de la piscine ! On a aucune information. On a appris ça sur info-chalon".

Le questionnement des commerçants va même plus loin, "un millier de personnes attendu, mais du coup quels impacts pour le stationnement sur la Place de Beaune ? Quel impact sur la circulation ?" s'interrogent-ils.

"Entre le quai Gambetta et la Place de Beaune, c'est trop !"

L'occasion pour info-chalon.com d'évoquer avec Stéphane Duplessis la question de l'accessibilité du quai Gambetta. "Le sens unique, on est contre tout simplement. On a eu une réunion d'information le jour de sa mise en place pour nous dire que c'était acté en terme d'essai sans qu'on soit associé à la réflexion globale. Quel est l'impact pour les commerçants de l'Ile Saint-Laurent pour les clients qui viennent de sud ? Comment peuvent-ils rejoindre l'Ile Saint Laurent ? On nous a promis un bilan de la phase test.. on l'attend clairement mais nous c'est clair qu'on veut la réouverture du quai Gambetta aux deux sens de circulation".

"Ce samedi, entre le quai Gambetta et l'accessibilité à la Place de Beaune qui sera compliquée, on fait comment pour accéder au centre-ville ?".

Le Boulevard de la République, "un autre sujet"

La réouverture de la circulation du Boulevard de la République aux deux sens de circulation est un autre sujet pour les commerçants chalonnais qui entendent bien dissocier les choses avec le quai Gambetta.

En attendant, les commerçants chalonnais ont décidé de sortir du bois et d'exprimer publiquement leurs incompréhensions en cette rentrée.

Laurent Guillaumé