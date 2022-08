C’est l’heure de la reprise pour le BCSM !

Le programme est resté inchangé : du sport bien sûr, du plaisir, de la convivialité et rien que des sourires !

C’était l’occasion pour les anciens de se retrouver et pour les nouveaux d’essayer, de faire connaissance avec le groupe mais aussi de découvrir la charte du club.

En effet, au BCSM : pas de compétition, seulement du plaisir.

« On ne compte pas les points, enfin si mais on ne fait pas de classement, tout le monde joue avec tout le monde, les niveaux sont mélangés afin de faire progresser tout le monde et surtout que personne ne se sente laisser de côté. » a précisé Jonathan, président du club.

« Il n’y a pas d’entraîneur chez les adultes, on se rencontre, le plus souvent en double parce que la progression est plus rapide » a t’il poursuivi.

«Mais pas de panique, si l’un des licenciés a besoin de conseils, s’il débute ou bien s’il veut améliorer son service par exemple, je suis disponible » a précisé Stéphane, responsable de l’école de badminton où il enseigne aux côtés de Franck et Louis.



Les licenciés pouvaient aussi compter sur la présence de Christian, doyen du club, présent ce lundi soir pour finaliser leurs inscriptions si besoin.



Céline, enseignante, est venue reprendre le « bad » avant la rentrée : « Depuis sa création en 2017, je suis licenciée du club. C’est familial, on retrouve les copains de l’an dernier et on en découvre de nouveaux cette année ! Ça fait du bien de pouvoir venir se défouler dans une si bonne ambiance ! » a t’elle raconté.



Ce n’est pas pour rien que le BCSM vient d’obtenir sa deuxième étoile de l’école française de badminton : c’est avant tout un club où il fait bon vivre mais aussi un club avec des dirigeants et licenciés engagés et investis.

Si vous aussi vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant (possible dès 10 ans), vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site du club ici.

Et si vous hésitez encore, allez leur rendre visite pour échanger des volants et rencontrer l’équipe !

Pour rappel, le BCSM organise un Blackminton les 7 et 8 octobre prochain, Info Chalon vous en parlait ici, il reste encore quelques places, pour vous inscrire rendez vous sur le lien suivant : Blackminton Saint-Marcel



Amandine Cerrone.