A quand un bonus pour les consommateurs français vertueux ?

Les gosses n'ont même encore eu le temps de chauffer les bancs de l'école que le flot de factures habituelles de début septembre débarquent dans nos boîtes aux lettres. Et là, commence l'exercice de comparaison qu'on ne devrait finalement pas faire si on ne veut pas s'agacer... Comparer les consommations de gaz et d'électricité par rapport au même mois de l'année dernière permet de se dire qu'on a oeuvré pour le bien commun et au moins pour son portefeuille. Que nenni !

Un niveau de consommation en net diminution par rapport à l'année dernière et là on se dit qu'à minima, on paiera la même chose... mais non, c'est oublier que malgré tous vos efforts, les investissements d'isolation, de confort thermique, de réduction dans votre consommation, on n'oubliera pas de vous ponctionner toujours plus. Bien sûr, on pourra rétorquer, "imagine si tu n'avais pas fait de travaux d'isolation !... oui et ?

A quand finalement un bonus fiscal pour saluer les français vertueux dans leur consommation énergétique ? A quand un geste pour saluer celles et ceux qui font tourner la machine économique, qui changent leurs chaudières pour des technologies moins consommatrices d'énergie et donc plus respectueuses finalement de tous ?

Certains répondront que vous avez le droit à des abattements fiscaux... oui ... mais ça ne répond toujours pas à la question de la mise en place d'un cercle vertueux.

Une dédicace à nos chères têtes pensantes, toujours désireuses de trouver la grande idée qui permettra de rentrer plus de "cash" dans les caisses... pourquoi ne pas jouer la carte du bonus pour celles et ceux qui ont adopté des modes de consommation plus vertueux ? Voilà une idée incitative qui permettrait d'avancer collectivement... Sauf qu'il est toujours plus simple de prendre dans le porte-monnaie qui ne vous appartient pas plutôt que de trouver des solutions qui permettent de redonner du pouvoir d'achat aux Français.

Allez ! Continuez à tirer sur la corde... On en reparle bientôt !

Laurent Guillaumé