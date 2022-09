852 jeunes Châtenoyens ont repris le chemin de la scolarité

Une rentrée scolaire 2022 qui voit deux classes supplémentaires en Primaires et Maternelles afin de soulager les effectifs dans les classes. Au total ce sont 567 enfants de Châtenoy le Royal qui sont rentrés en Primaires et Maternelles et 285 au Collège Louis Aragon.

Comme toute rentrée scolaire il y a les joies de retrouver son école et ses copains et copines. Il y a aussi les instants « douloureux » de quitter les bras de maman ou de papa pour LA première rentrée scolaire en Maternelle. Une vie scolaire nécessaire pour être, plus tard dans la vie active.

Comme chaque année pour le rentrée le maire, Vincent Bergeret et son adjointe aux Affaires scolaires, Marie Thérèse Boissot, ont tenu à saluer les directrices et les directeurs des trois groupes scolaires que sont :

Cruzille avec sa maternelle sous la direction de Amélie Gicquel et pour la Primaire, sous la direction de Christelle Bretin

Rostand et son école maternelle dirigée par Laurence Perrot quant à la Primaire la direction est confiée à Frédéric Laurent. C’est au sein de ce groupe scolaire qu’une nouvelle classe primaire a été aménagée afin de soulager les effectifs par classe, ramenant ainsi une moyenne de 22 enfants par niveau.

Berlioz est dirigé pour son ensemble, Maternelle et Primaire, par Xavier Houillon. C’est dans ce groupe scolaire qu’une classe grande section a été aménagé. info-chalon.com avait évoqué cet investissement lors de la visite des chantiers scolaires par le maire. D’une façon unanime les différentes directions ont tenu à remercier la Municipalité pour les aménagements, agencements effectués au cours de l’été.

Vincent Bergeret est allé ensuite rendre visite au collège Louis Aragon, en tant que Conseiller départemental, pour clore cette traditionnelle rentrée scolaire 2022.

Lors de ses visites scolaires; le Maire a insister sur le fait de bien travailler dans chacun des niveaux : » Vous êtes là pour forger votre avenir. Il est donc important de respecter ce que l’on vous apprend, ce que l’on vous enseigne, dans le respect de vos enseignants et le respect de la société dans laquelle vous vivez et vous serez appeler à vivre plus tard. »

