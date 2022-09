Fête de la vigne à Givry, épisode 2

Aujourd'hui samedi, deuxième jour de la Fête de la Vigne à Givry, sous un soleil radieux. Et c'est alors la jeune Yara que l'on retrouve en tout début d'après-midi, pour un tout dernier concert impromptu devant les séniors de la résidence Les 7 Fontaines, en remplacement de l'association Chor'Homs, affectée par le décès d'un des leurs. Pour les pensionnaires ne pouvant guère se déplacer, c'est un bonheur d'entendre les chansons d'Édith Piaf (Padam Padam) et d'approcher la talentueuse ukrainienne.

Avant de repartir sur Paris, elle a même eu droit à un ban bourguignon de la part du public, parmi lequel étaient présents les représentants de la municipalité Sébastien Ragot, Marie-Noëlle Le Carrer et Nathalie Rivalan, ainsi que le député Rémy Rebeyrotte.

Puis, parc Georges Laporte, spectacle à la fois humoristique et musical de la Compagnie Robert et Moi, devant un parterre de 150-200 parents et enfants. Après avoir chanté à l'unisson « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin » dans une salve d'applaudissements, ces derniers sont restés sur place pour prendre part aux activités colorées du Village des Enfants, proposé par le service jeunesse de la municipalité : maquillages de princesse, ateliers d'arts créatifs, et peinture acrylique de paysages de vignes.

À propos de vignes, Amandine tenait depuis 9 heures du matin l'accueil du caveau touristique Place de la Poste, répondant aux attentes des visiteurs venus se documenter et goûter les crus de la commune.

Mais l'évènement qui a rassemblé le plus grand monde était bien sûr la fête foraine installée tout le long de la place d'Armes : manèges, auto-tamponeuses, peluches, churros, gaufres, etc. Plus tard dans la soirée, flashmob de l'association Tocade sur le parvis de l'église, où se tenaient également divers chapiteaux et buvettes des associations de Givry, dont le Rugby-Club, l'US Givry–Saint-Désert, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers et le Moto Club Henri IV.

Place enfin au concert de rumba et de flamenco par le Trio Biznaya, organisé par Le Clos des Saveurs et le Salon de Grégoire rue de la République, et au bal animé par Les Pentes Créatives place de l'Église.

On se retrouve demain pour le dernier jour des festivités. D'ici là, vous pouvez toujours retrouver les meilleurs moments de la journée dans la galerie ci-dessous.