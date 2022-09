Folle ambiance associative à Saint-Rémy

Cadre idyllique et ambiance très sympathique ont rythmé cette journée san-rémoise dédiée à la rentrée du tissu associatif communal. Animations, démonstrations et jolis échanges étaient au coeur de ce moment particulièrement savoureux et apprécié par toutes et tous. Du tennis de table, en passant par le badminton au basket, l'unanimité était affichée ce samedi... avec à la clé un grand nombre de nouvelles adhésions. Un joli coup de pied à la crise sanitaire avec le besoin de se retrouver et de pratiquer une activité. A noter que la commune de Saint-Rémy poursuit depuis de nombreuses années, le coup de main donnée aux familles, pour les enfants scolarisés en CP et CE1, en leur attribuant une participation de 40 euros afin d'adhérer à une association. Un joli coup de main, d'autant plus appréciable par les temps qui courent.

L.G