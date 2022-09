AVIS DE DECES - Madame Marguerite PRIN née PLATHEY

SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE



Georges PRIN,

son époux ;

Karine et Dominique CATINOT,

sa fille et son gendre ;

Johann, David,

ses petits-enfants et leur compagne ;

Mallory,

son arrière-petit-fils ;

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite PRIN

née PLATHEY

survenu dans sa 93e année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 9 septembre 2022 à 15 heures en l'église de Lessard-en-Bresse.

Marguerite repose à la chambre funéraire de L'Abergement-Sainte-Colombe où vous pourrez lui rendre visite mercredi et jeudi de 14 heures à 16 heures.

La famille remercie le personnel médical qui a accompagné Marguerite ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.