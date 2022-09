Cathy Leman se lance dans le gardiennage à domicile de vos animaux domestiques

Après une décision radicale de changement de vie professionnelle, Cathy Leman a suivi une formation afin de se voir diplômée d'une certificat de capacité à garder les animaux. A Dijon, elle est désormais habilité à transporter les animaux vivants. Un certain nombre d'habilitations qui peuvent paraître inutile à certains mais qui est indispensable en terme d'assurance.

Zone d'intervention pour Cathy ? Le Grand Chalon... jusqu'à Buxy.. Le plus simple étant de se rapprocher de notre pet-sitter locale. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à la solliciter au 06 18 69 63 68 - [email protected]

Côté tarification, la prestation est facturée à partir de 14 euros la visite - Vous pouvez bénéficier des services à la personne.

Concrètement comment ça se passe ? Chagement de litière, croquettes, eau, balades et caresses sont de rigueur. Et son intervention se déroule bien évidemment week-end et jour férié. Une solution bien sympathique pour celles et ceux qui ne s'imaginent pas déposer leurs animaux chez des inconnus.

L.G