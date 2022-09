La mythique course Lans’fer reprend du service le 25 septembre 2022 !

Après 2 ans d’annulation due à la crise sanitaire, la célèbre course Lans’fer revient le 25 septembre pour une nouvelle édition !



Info Chalon a rencontré Romain Guillemenet, président de l’association Lans’fer.

Alors tout d’abord Romain, dites nous : Lans’fer, c’est quoi ?

C’est une course d’obstacles déjantée et pleine de surprises pour les sportifs aguerris ou débutants qui veulent s’amuser !

Lancée en 2016, dans le but de créer un événement sportif et ludique dans notre petit village de Lans, elle avait réuni, à notre grande surprise, plus de 600 participants !

Et quelles sont les conditions pour participer ?

Il y a 3 types de courses. Une première par équipe, une seconde en individuel et une dernière en famille.

Pour les deux premières, il faut avoir au minimum 16 ans. Pour la course en famille, les inscriptions sont ouvertes aux enfants âgés entre 6 et 15 ans et doivent être accompagnés d’un adulte.

Un certificat médical est également demandé pour participer.



Nous sommes à 3 semaines de la course, comment se passent les préparatifs ?

Et bien, pour tout vous dire, c’est du sport !

Les 7 autres membres de l’association et moi-même consacrons quasiment tout notre temps libre, depuis début septembre, aux préparatifs.

Nous installons nos banderoles un peu partout aux alentours, nous préparons les parcours et les obstacles afin d’anticiper au maximum ce qui peut être fait en amont du jour J.

Heureusement nous pouvons compter sur le soutien de nos 60 bénévoles, de nos partenaires mais aussi de Gilles Desbois, maire de Lans et de toute l’équipe municipale !

Nous tenons d’ailleurs vivement à tous les remercier.

Sera-t-il possible de se restaurer sur place le jour de la course ?

Bien sûr, l’association de parents d’élèves de Lans, ATR (Amicale Terrence Ridout), partenaire de Lans’fer sera en charge de la buvette.

Cela nous tient particulièrement à cœur dans la mesure où tous les bénéfices récoltés permettront aux élèves de la commune de faire des sorties, renouveler du matériel ou participer à des spectacles … etc.

Enfin, pouvez-vous nous dire quelles sont les nouveautés de cette édition 2022 ?

Et bien déjà il y aura un nouvel obstacle gonflable d’une taille dépassant l’imagination !

Mais également d’autres surprises comme une arrivée inédite ou encore une toile d’araignée sans fin !

Lans’fer, la course d’obstacles devenue incontournable dans le secteur du grand Chalon c’est donc le 25 septembre prochain !



Il est encore possible de s’inscrire seul(e), par équipe ou encore en famille !

Renseignements et inscriptions directement sur le site de l’association ici.



Amandine Cerrone.