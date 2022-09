Journées Européennes du Patrimoine en Sud Côte Chalonnaise

Les journées européennes du patrimoine auront lieu le week-end du 17 et 18 septembre 2022. Cette année le « Patrimoine Durable » sera mis à l'honneur.

Ces deux jours seront l’occasion de présenter au public les richesses de notre territoire.

Le Sud de la Côte Chalonnaise participera à l'évènement et recense plus d'une vingtaine d'événements et de lieux à découvrir.

Au programme : visites de châteaux, découvertes de villages, ouverture d'ateliers d'artisans d'art, marché gourmand, expositions, visites guidées, animations ludiques, découverte du petit patrimoine...

De quoi susciter l'intérêt des petits et grands !

Retrouver le programme complet en ligne :

https://fr.calameo.com/read/006768781914b5bc25799