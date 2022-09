OUTRE-MER - "L'Etat doit s'appuyer sur la France des bassins de vie" rappelle Sébastien Martin

Sébastien Martin, Président de l'AdCF, a tenu à saluer la présence à Chalon-sur-Saône des intercommunalités d'Outre-Mer. Venus des quatre coins du globe, les participants ont reçu le meilleur accueil du côté du Grand Chalon, histoire "de partager les expériences". En filigramme des échanges, la question de fond, celle "d'un nouveau modèle sociétal, social et idéologique pour l'Outre-Mer" mais aussi les visites du SMET71 avec l'épineuse question de la gestion des déchets, encore plus lorsqu'on est insulaire.

Artificialisation des terres, question environnementale, gestion du foncier, responsabilité de l'élu, transition écologique et énergétique sont autant de sujets qui ont été abordés au cours des séances de travail rythmant les trois jours de présence.

Sébastien Martin, endossant son rôle AdCF, a appelé de ses voeuc "à une coopération franche et étroite entre l'Outre-Mer et la métropole" et de "dépasser l'esprit trop hexagonal" dans les réflexions. "Il est opportun de confronter les expériences, celles des réussites comme celles des difficultés" a plaidé l'élu chalonnais.

Face aux enjeux spécifiques qui frappent l'Outre-mer, le temps de l'action est urgent, "il ne faut pas avoir de complexes, les intercommunalités ont leur rôle à jouer face aux nombreux défis et il appartient de retrouver une relation de confiance entre l'Etat et les territoires. Il faut des engagements contractuels, des engagements financiers, la capacité à assurer des productions souveraines, garantir l'accès aux services publics et avancer sur les questions de la transition écologique".

Sébastien Martin a plaidé pour un "bloc local fort et incontournable et la nécessité de s'appuyer sur la France des bassins de vie. Il nous appartient de chercher le chemin d'un avenir plus durable".

Laurent Guillaumé