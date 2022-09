Chez BMV Chalon, Marianne Gouel prépare sa retraite...

C'est une figure du groupe BMV qui se prépare à prendre sa retraite début octobre. Marianne Gouel totalise déjà 18 ans au compteur en qualité de responsable d'agence. Près d'une cinquantaine de salariés, trois agences (Mâcon, Chalon sur Saône et Autun) et des milliers de kilomètres au compteur entre le Beaujolais et le Chalonnais tous les jours. Côte horaires, Marianne Gouel a accumulé de sacrés horaires au fil des ans, au point d'avoir soigneusement préparé sa retraite, qui s'annonce active mais aussi apaisée. Ancienne de la SERNAM, c'est une vraie passionnée du transport et du service aux clients, de la réponse cousue-main, qui fait valoir ses droits à la retraite, et elle ne va pas s'en priver.

Parallèlement, c'est Franck Thouard, qui prend la succession à la tête des agences. Ancien chauffeur, le désormais nouveau responsable d'agences est monté en compétences au fil des ans, pour endosser désormais la responsabilité des trois sites.

"Notre marque de fabrique, c'est la souplesse et l'hyper-réactivité avec un degré de liberté malgré notre présence au sein d'un grand groupe" salue Marianne Gouel, fière d'avoir su porter les couleurs de BMV, pendant quelques belles années, "alors qu'on partait de loin au moment de la disparation de la SERNAM".

Le 20 septembre, les salariés invités à participer à la loterie des 120 ans de l'entreprise

Si vous avez suivi sur TF1 ou sur M6, Jean-Alexandre Manchès, PdG du groupe BMV, a organisé un jeu interne qui suscite un réel engouement médiatique. Les 1000 salariés repartis dans les agences de France et d'Allemagne participeront au fil des prochains jours à une grande loterie. Chacun est invité à disposer dans une boite à souhait... son souhait.. que l'entreprise se chargera de réaliser ! (dans la limite du raisonnable dit-on en haut lieu). Les salariés sont invités à ne pas demander de voyage lunaire, d'être Président de la République ou de disposer d'une datcha au bord de la Mer Noire... mais les souhaits vont bon train.

Du coup, le 20 septembre prochain, l'agence de Chalon accueillera le camion-anniversaire et proposera à ses agents un moment de partage et de festivités, histoire aussi de célébrer l'anniversaire de l'entreprise. Une occasion bien sympa de fêter ça. A l'issue de la tournée des agences, un tirage au sort sera effectué, et un salarié se verra attribuer une sacrée surprise, dont on se fera bien sûr l'écho du côté d'info-chalon.com.

