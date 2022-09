Une seconde promotion de futurs experts en cybersécurité en formation licence radioamateur au Club des Radioamateurs Chalonnais (C.R.A.C.)

Quand on sait que les technologies wifi (votre BOX internet), Bluetooth (vos télécommandes, la liaison entre votre téléphone et votre autoradio), LORA (vos appareils connectés), RFID (les puces antivol) ne sont que différents moyens d’utiliser les ondes radio, et sont accessibles aux pirates à distance, on comprend mieux l’intérêt pour de jeunes étudiants en cybersécurité de fréquenter le Club des Radio Amateurs Chalonnais (CRAC), véritable laboratoire de recherches et d’expérimentations dans les nouvelles technologies des télécommunications amateurs.

Présidé par Sylvain Michaudet et fondé en 1975, le Club des Radio Amateurs Chalonnais est animé par des passionnés de ce loisir scientifique où se mêlent électronique, radio électricité, informatique, traitement de l’information, et même aventure spatiale.

Après le succès de la démarche initiée en 2021 grâce à Philippe Lambert, professeur en cybersécurité au sein de l’OGEC Groupe Scolaire Saint Joseph La Salle de Dijon (mais aussi l’un des membres actifs au sein du CRAC), le club poursuit son projet innovant avec les étudiants en licence Informatique Analyste en Cybersécurité dijonnais.

Ce samedi 17 septembre, la seconde promotion d’experts, ainsi que des candidats internes soit une vingtaine de personnes, étaient accueillies à la maison des associations / Espace Jean Zay.

Des étudiants studieux devant les présentations d'Olivier Bordas

L’objectif est clair pour les étudiants : obtenir une mention complémentaire dans leur cursus de formation et acquérir les connaissances nécessaires afin de valider l’examen national de Radio Amateur. Ils obtiendront alors le droit à l’émission sur différentes fréquences radio pour expérimenter pleinement les moyens de communications modernes. Ces moyens sont analogiques, numériques, hautement technologiques et leurs permettront de renforcer leur aptitude à comprendre la multitude d’informations qui sont véhiculées autour de nous et ils pourront plus facilement étudier les techniques de cyberattaques. Un sujet qui fait souvent parler de lui dans l’actualité…

L’obtention de ce fameux sésame leur facilitera l’étude des techniques de cyberattaques dans le cadre de leur certification en tant qu’Hacker Ethique (CEH).

En début d’après-midi, Monsieur Le Maire Gilles Platret, accompagné de Pierre Carlotont, a rendu visite à la nouvelle promotion. A cette occasion, le maire a remis les diplômes à des étudiants de la première promotion et il a réaffirmé son soutien à la démarche du radio club, étant lui-même particulièrement sensible au problème des cyberattaques.

C‘est donc grâce à la mobilisation du Président Sylvain Michaudet, de Philippe Lambert et des formateurs du club que le cursus cybersécurité en radiofréquence supervisé et en partie animé par Olivier Bordas se développe au sein du CRAC. L’objectif est de présenter les étudiants dès le mois de mars 2023 au centre d’examen de l’ANFR (Agence Nationale de Fréquences) pour qu’ils obtiennent leur licence d’opérateur radio.

Plus d’informations sur le site de l’association F6KMF.ORG

Crédit photos : CRAC