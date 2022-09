Le nouveau maillot de l'Elan Chalon dévoilé officiellement

L’Elan Chalon présente son nouveau maillot, conçu par le Coq Sportif et Ô Sports pour la saison 2022-2023.

Du design jusqu’à leur production, les maillots mettent à l’honneur la culture identitaire chalonnaise et la conception française. Alliant

tradition et modernité, la nouvelle tenue est épurée avec une déclinaison des couleurs historiques du club : rouge, blanc et le gris.



Au-delà d’un club

Deux éléments forts font leur apparition sur les maillots rouge (extérieur) et blanc (domicile) pour afficher notre ancrage territorial et nos valeurs portés depuis toujours avec notre baseline « Au-delà d’un club ».



- « Fier d’être chalonnais » ces quelques mots emblématiques seront marqués à l’intérieur du col des maillots de nos joueurs. Notre force vient de l’union et de la communion entre notre club et notre public. Nous sommes chalonnais et nous sommes fiers de porter nos couleurs « Rouge et Blanc ».

- Sur les bandes du côté, c'est le mot « RESPECT » qui sera arboré vers la tête de l’Elan. La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est pour l’Elan Chalon un engagement profond, qui se traduit autour de plusieurs thématiques majeures : Formation, ancrage économique, territorial et citoyen Notre club soutient depuis deux saisons les actions menées sur le harcèlement et tout commence par le respect (respect de soi, de son corps, de l’autre...). Ce thème sera décliné autour de différents événements au Colisée cette saison.

Le nouveau kit que les joueurs porteront sur le terrain et les répliques de maillots pour les supporters sont produits en local dans le respect d’une démarche raisonnée mise en place par le Coq Sportif. Les usines partenaires sont impliquées dans l’environnement via la réduction de la consommation d’eau, d’énergie...

Nous vous donnons RDV la semaine prochaine sur nos réseaux pour découvrir les coulisses de la conception et de la fabrication des tenues 2022/23.

Les maillots 2022-2023 de l’Elan Chalon sera disponible prochainement sur shop.elanchalon.com ou à la boutique les soirs de match.