Laëtitia Dorier, cake designer

Mariée, Laëtitia, maman de deux garçons, est bien dans ses baskets. Diplômée de pâtisserie en 2010, elle se découvre une passion pour le cake design, il y a 7 ans, lorsqu’elle commence à confectionner les gâteaux d'anniversaire de ses enfants.

Autodidacte dans ce domaine, elle propose de gâteau en gâteau de petites merveilles et crée sa petite entreprise le 4 Janvier 2021 : L’Atelier Sucré, situé à St Léger/Dheune, village où elle réside. Responsable de vente en boulangerie/pâtisserie, elle est cake designer à mi-temps.

« Une vie à 1000 à l'heure, partagée entre 2 boulots et une vie familiale bien remplie », explique-t-elle avant de poursuivre : « Mais ça, toutes les femmes entrepreneures connaissent ! ». Aimant allier beauté et gourmandise, consciencieuse et minutieuse, exigeante envers son travail parce que chaque détail compte, elle propose à ses clients des gourmandises autant à dévorer avec les yeux que pour régaler les papilles.

Interview :

Laëtitia, pourquoi avoir rejoint le collectif ‘Les 12 Collette’ et que proposez-vous ?

J'ai pour habitude d'avancer seule, mais quand Céline m'a contactée quelques mois après avoir lancé mon entreprise je me suis dit pourquoi pas ? Et aujourd'hui je n'ai aucun regret. On échange énormément avec les filles. On se conseille, s'entraide, on travaille ensemble sur certains événements et tout ça dans la bonne humeur et bienveillance.

Je suis la partie sucrée des Colette. Qui organise un événement sans dessert?! Je propose des wedding cakes, gâteaux d'anniversaire, baby showers, sablés personnalisés etc..

Comment définiriez-vous votre style ?

Je ne sais pas si j'ai un style particulier. Je me plis aux demandes de mes clients, sur mesure, pour que chacun ait le dessert qui lui ressemble, selon ses goûts, ses envies, et qu'ils ne trouveront pas ailleurs.. tout en apportant ma touche personnelle. Il faut que ce soit beau ET bon.. J'aime que tout soit droit, carré, lisse… On dit que c'est difficile de satisfaire tous les clients, mais c'est encore plus difficile d'être satisfaite de soi-même car je suis perfectionniste !

Est-ce que les chalonnais et grands-chalonnais peuvent passer commande auprès de l’Atelier Sucré ?

Bien sûr! J'ai régulièrement des clients chalonnais… St Léger/Dheune est à seulement 30 minutes ; une distance raisonnable pour récupérer une commande. Je livre également sur les gros événements, sur demande.

Contact : [email protected] ou au 06 24 88 35 58

SBR - Photos transmises par Laetita Dorier pour publication - Crédits photos portraits : Laetitia Dorier, crédits photos gâteaux : Laetitia Dorier et Anaelle Pelletier Photographe