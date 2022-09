Des décès évitables à l'hôpital de Chalon ?

Pour un certain nombre de soignants de l'hôpital de Chalon qui ont souhaité garder l'anonymat, des décès auraient pu être évité cet été.

"C'est le syndrome de glissement" confie un soignant qui a souhaité préserver l'anonymat pour des raisons évidentes. Depuis le 15 août, "au moins 5 décès" auraient pu évité "pour des problèmes liés au delai de la prise en charge" en terme d'opérations suite à des fractures. C'est le constat accablant qui est dressé par un certain nombre de soignants. Ce syndrome de glissement touche prioritairement des personnes âgées mais le constat est clair, "si la prise en charge opératoire avait été plus rapide et surtout pas différée...".

Un constat qui devient malheureusement régulier dans bon nombre d'hôpitaux avec un certain nombre de cas qui ont défrayé la chronique. Loin de nous de jeter la responsabilité sur le dos des soignants mais bien de pointer une situation qui ne fait que s'intensifier au sein des structures publiques, faute de moyens mobilisés.

Avec la fermeture de structures et le rapatriement des services vers de plus grosses unités, sans finalement attribuer plus de moyens à la structure hôte, ce genre de situations risque de devenir monnaie courante, bien malheureusement.

