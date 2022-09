"Gouvernance Chalonnaise : démocratie chancelante, majorité municipale défaillante, dérive autocratique" pour Bien Vivre à Chalon

Notre maire est présent partout et tout le temps sur la ville, à chaque évènement, chaque inauguration, toujours en photo dans la presse locale. Ses relations avec tous les habitants sont courtoises pour ne pas dire affectueuses. Cela pourrait être une belle attitude d’un maire à 100 % au service des habitants de sa ville.

Les Chalonnaises et les Chalonnais auront remarqué l’absence quasi-systématique des membres de l’opposition. On dit même ici ou là que l’opposition ne s’intéresse pas aux habitants de Chalon ni à ses associations.

Mais qu’en est-il réellement ? Comment est gérée notre belle ville ? Comment fonctionne la démocratie dans cette municipalité ?

Eh bien là, les choses se gâtent.

Tout d’abord, alors que la loi oblige le maire à être transparent dans ses actions et décisions, Mr Platret oublie systématiquement de transmettre aux élus de l’opposition les invitations envoyées par les associations, ainsi que l’ensemble des événements organisés par la municipalité (hormis les commémorations). Résultat : les élus de l’opposition sont présents uniquement lorsqu’ils ont l’information par une autre voie.

Ensuite le conseil municipal chalonnais est totalement muselé. Les décisions se prennent avant la réunion, essentiellement par le maire, seul, surtout les plus importantes - notamment celles qui engagent fortement les finances de la Ville. Aucune discussion, aucun débat : les conseillers d’opposition ont juste le temps légal pour s’exprimer. Les réponses du maire à leurs questions légitimes sont, au mieux insuffisantes, au pire cinglantes, et leurs points de vue ne sont jamais considérés comme utiles aux décisions.

D'autre part, la presse s'en fait aujourd'hui largement écho, l'inconfortable position des élus de l'opposition est partagée de plus en plus souvent par les élus de son propre camp : nombreux sont celles et ceux qui, dans les rangs de la majorité, se désolidarisent des positions du maire.

Un exemple : le sens de circulation sur le Boulevard de la République et les quais, où les décisions ont changé à la dernière minute sans que personne ne comprenne pourquoi, décisions qui se révèlent incroyablement absurdes.

Autre exemple édifiant : on apprend par un avis de marché public de la Ville de Chalon l’existence d’un projet concernant l’immeuble à l’angle de la rue du Port Villiers et la rue de Lyon (ancien Hôtel de l’Europe) incluant un beffroi !!!

Ce projet pose question, au moins sur le coût exorbitant et l'utilité de la construction d'un beffroi : est-ce bien là la priorité de la ville au moment où la Cour des Comptes pointe un recours excessif à l'endettement de la ville (pardon, du maire) ?

Est-ce une priorité dans le contexte d’endettement actuel de notre ville alors qu’il y a tant à faire par ailleurs pour la transition écologique, pour la rénovation thermique des bâtiments (notamment des écoles), pour le logement, etc... Globalement pour faire face aux crises d’aujourd’hui ?

Nous nous interrogeons sur une probable dérive possiblement teintée de mégalomanie, et qui en tout état de cause, nuit terriblement à la ville de Chalon-Sur-Saône et à ses habitants.

De plus il est très difficile d’avoir des informations. Comme toujours ce projet démesuré est entouré de secret. A quel moment le maire a-t-il prévu d'informer le conseil municipal et les chalonnais ?

Après l'été que nous venons de subir, avec son cortège de catastrophes engendrées par le dérèglement climatique, le monde entier prend des mesures pour la préservation de l'environnement et investit dans le futur. Mais à Chalon-Sur-Saône, les priorités sont ailleurs. On le sait, notre maire est obsédé par le passé. Preuve s’il en est, les projets dignes du siècle dernier comme un beffroi ou le projet du musée de la mémoire.

La démocratie locale est pourtant un moteur qui fonctionne bien dans les villes où elle s’exerce. Elle permet de s’appuyer sur les compétences et les bonnes volontés de chacun des élus - même s’ils sont dans l’opposition - et des citoyens. Elle permet de créer la confiance et de dynamiser l’énergie nécessaire au service des habitants.

Notre association BVAC, depuis sa création, porte dans ses gênes le débat démocratique, et continue de le faire au Conseil Municipal avec ses élus. Elle est prête aux débats qui devraient animer la vie publique chalonnaise, pour prendre en main enfin le présent et le futur de notre Ville. Nous sommes prêts à créer les conditions d'une démocratie vivante et saine.

Association Bien Vivre à Chalon