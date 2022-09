Marie-Guite Dufay réagit au décès de Marie-Louise Fort, maire de Sens

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

« C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Marie-Louise Fort.

Femme d’engagement au travers des nombreux mandats qu’elle a exercés, figure politique de l’Yonne, elle a toujours mis sa détermination au service l’intérêt général et a profondément marqué de son empreinte la vie politique de son département.

A la mairie de Sens, qu’elle a dirigé pendant une quinzaine d’années, au Grand Sénonais, mais aussi au Conseil Régional ou pendant dix ans à l’Assemblée Nationale, elle a toujours eu à cœur de défendre son territoire et ses convictions. Au-delà de nos divergences d’engagement politique, nous partagions beaucoup de valeurs et avions plaisir à échanger, notamment sur les questions de formation professionnelle, pour lesquelles elle avait beaucoup travaillé au Conseil régional.

J’ai apprécié lors de nos rencontres sa profonde connaissance du territoire, son souci de la proximité et son attachement à sa ville de Sens et au département de l’Yonne qu’elle a tant servis.

A sa famille, à ses proches, aux habitants de Sens, la ville dont elle était maire et qu’elle aimait tant, et plus largement aux habitants du Grand Sénonais et de l’Yonne, je présente, en mon nom et en celui de la collectivité régionale, mes plus sincères condoléances »

Marie-Guite Dufay,

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.