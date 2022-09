RASSEMBLEMENT NATIONAL - Dans l'Yonne, Julien Odoul réaffirme son soutien à la candidature de Jordan Bardella

Communiqué de presse

En visite dans l’Yonne pour la Fête des Nationaux, grand rassemblement annuel de la fédération départementale du RN, Jordan Bardella a été reçu par Julien Odoul, député de la 3ème circonscription de l’Yonne, Daniel Grenon, député de la 1ère circonscription, les élus régionaux et locaux et plus de 150 militants.

Dans son message aux adhérents, le président-candidat a rappelé les derniers succès du Rassemblement National et de Marine Le Pen : un résultat inédit à la présidentielle, 89 députés et le rôle de principale opposition à la Macronie. Un succès populaire qui n’aurait pas lieu sans la mobilisation militante mais aussi le soutien grandissant de millions de Français qui subissent chaque jour un peu plus les désastres de la politique d’Emmanuel Macron qui promet « la fin de l’abondance » mais plus de migrants, plus d’insécurité, plus de factures pour les Français.

Soutien de Jordan Bardella à la Présidence du RN, Julien Odoul a dénoncé le nouveau plan d’Emmanuel Macron qui vise à répartir les migrants dans nos campagnes alors même qu’elles ont été dévastées par la désindustrialisation, la fermeture des services publics et enlaidies par des éoliennes inefficaces. Sous le slogan « On continue », il a rappelé l’engagement de tous les instants des élus du RN à s’engager auprès des Français les plus fragiles et les classes moyennes pour rétablir la sécurité et la prospérité derrière Marine Le Pen.