La piste pédagogique "10 de Conduite agricole" sensibilise les jeunes futurs agriculteurs du lycée agricole de Fontaines (EA-EPLEFPA).

Un concept original au service de l’enseignement agricole et de la prévention des accidents liés aux engins agricoles.

Groupama est à l’initiative d’actions de prévention depuis 50 ans. En 1972, Groupama, la police nationale (CRS), CLAAS et Total Energies créent une opération de sensibilisation et de formation des jeunes ados aux risques liés aux engins agricoles sur la route ou en situation de travail. La police nationale (CRS) fait la formation, CLAAS fournit les engins agricoles et Total Energies le carburant.

Près de 40 établissements scolaires sont visités chaque année, une équipe de 8 policiers nationaux de la CRS, dédiée à l’opération, sillonne la France à la rencontre des élèves de la filière agricole. Mercredi 21 septembre, ils étaient au lycée agricole de Fontaines pour former et informer les élèves en Bac Pro sur les risques à l’utilisation des engins agricoles. M Samuel Bruley, directeur-adjoint du lycée agricole, est en charge du suivi de cette formation.

Les élèves, divisés en deux groupes, passaient par les deux pôles de formations. Le premier plus théorique se faisait dans une salle de classe avec projection de documents montrant des situations d’accidents régulièrement rencontrées en milieu agricole lors de travaux ou de déplacement avec des tracteurs attelés ou pas, moissonneuse batteuse et autres engins ; une sensibilisation aussi au code de la route pour circuler avec tout ce très gros matériel roulant.

Le deuxième pôle est la pratique sur le terrain avec deux ateliers : le premier atelier est un parcours avec un tracteur CLAAS de dernière génération équipé d’un chargeur frontal, le deuxième met en situation les manœuvres avec un tracteur attelé à une presse à balles rondes, l’exercice consiste à atteler, dételer du matériel remorqué en respectant les consignes de sécurité, de conduite.

Durant cette période pédagogique les élèves sont notés sur leur capacité à appréhender les situations observées lors des exercices pratiques. Les connaissances sont évaluées par un QCM sur le code de la route et la sécurité au travail. A l’issue de ces épreuves, trois lauréats du "10 de conduite agricole" Florian Evrard, Clément Fagotet et Robin Druet participeront à la finale nationale du championnat de France.

Le "10 de conduite agricole" depuis 10 ans a permis de diminuer les accidents. Il y a aujourd’hui 30 fois moins d’accidents de tracteur qu’il y a 50 ans.

C.Cléaux