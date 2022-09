PRESIDENCE LES REPUBLICAINS - "Pour une droite populaire, je soutiens Aurélien Pradié" - Charles Landre

Face aux immenses défis auxquels la société française est confrontée il est un devoir de retrouver de l'ambition et de la hauteur de vue pour notre pays.

Chacun vit, voit et ressent les fractures profondes qui traversent la société Française. Chacun ressent aussi le décalage entre ces enjeux, ces fractures et un paysage politique qui s’organise autour de débats qui virent trop souvent à la caricature. Ici le parti présidentiel se réclame d'un progressisme qui se suffit à lui même, là les extrémistes de tous bords surenchérissent en propositions délirantes, là encore on s’invective, on convoque la vie privée, on débat du sexe des anges, on s'accuse de tout et de rien.

Sans majorité pour le gouvernement à l’Assemblée nationale, la démocratie Française est en plus malade d’une abstention colossale (alors que, par exemple, 84 % des moins de 34 ans ont déclaré ne pas avoir participé au scrutin législatif de juin).

Beaucoup de Français en sont las et nous sommes nombreux ne pas vouloir être enfermés dans ces échanges ineptes qui ne séduisent plus personne.

Il est un besoin puissant de retrouver de la vitalité intellectuelle et politique en France.

La droite doit évidemment proposer un projet pour la France structuré autour d’une vision et d’idées qui portent loin.

Mais il faut accepter de tout changer.

Tout changer en portant un regard lucide sur les échecs électoraux, la réalité de l’abstention les transformations de notre monde et les enjeux du siècle.

Tout changer pour retrouver le sens des valeurs de liberté, de responsabilité, de goût de l'effort, qui constituent le socle de notre engagement.

Tout changer pour construire une droite populaire qui s'adresse à tous.

En décembre, l’élection du président des Républicains nous donne l’occasion de nous engager dans cette voie.

Car il y a partout en France, parce qu’ils croient en notre pays, en leur région, en leur ville ou leur village des gens qui s’engagent pour défendre ces valeurs. Eux ne se résignent pas face aux changements d'étiquettes de trop nombreux élus ou aux excès langagiers de beaucoup d'autres dans lesquels plus personne ne se retrouve et qui font fuir les électeurs des urnes. Eux défendent, par delà les intérêt électoraux, un sens de l’État, de l’intérêt général et du combat d’idées dans ce qu’il a de plus noble.

Il est temps d'installer les conditions d'un discours neuf qui propose une ligne claire aux Français. Cela passe par une refonte totale, à tous les niveaux, d'un parti de droite fort, ouvert, présent sur tous les territoires et intellectuellement ambitieux.

Tous ces enjeux, le député Aurélien Pradié les a compris. Il a prouvé par ses combats à l’Assemblée nationale qu’il a la force et l’énergie pour y répondre et porter avec intelligence ce message et cette ambition. I

ll souhaite installer le débat idéologique indispensable à écrire un projet pour la France. Il souhaite ce parti de droite populaire et ouvert à tous. Il souhaite que ceux qui travaillent à la réussite de notre pays s'y retrouvent.

Il est le candidat de notre temps, d’une rupture nécessaire, de l’ambition intellectuelle et de la lucidité.

Par ce que je pense qu’il faut dire clairement la ligne que l’on suit, parce que je crois profondément au message qu’il porte, pour toutes ces raisons je soutiens sa candidature à la présidence des Républicains.

Charles Landre