JOURNEE GREVE CE JEUDI - La ville de Chalon déploie son service d'accueil minimal dans les écoles

Une journée de grève est programmée ce jeudi 29 septembre. La loi du 20 août 2008 impose aux communes de mettre en place un service minimum d’accueil dans le cas où le pourcentage de grévistes est supérieur à 25 % dans l’école.

L’Inspection académique a porté à notre connaissance la situation de écoles concernées par la mise en place d'un SMA pour la journée du 29 septembre :



École maternelle Saint-Exupéry : 5 enseignants sur 5

École maternelle Laënnec : 4 enseignants sur 4

École maternelle Anne-Frank : 1 enseignant sur 3

École primaire Les Charreaux : 3 enseignants sur 6

École élémentaire Romain-Rolland : 3 enseignants sur 5

Tous les autres établissements ne sont pas concernés par la mise en place d'un SMA.



Mise en place de la procédure :



un seul SMA à l'école Anne-Frank ouvert de 7h30 à 18h30

affichage dans l'école concernée et information aux familles dès le mardi 27 septembre après-midi (envoi du SMS le mardi 27 septembre )

l’accueil des enfants sera assuré aux horaires scolaires et périscolaires habituels (le matin à partir de 7h30, le midi pour les enfants inscrits à la restauration et le soir jusqu’à 18h30 dans l’établissement).