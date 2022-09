Les Amicales du Don du Sang ont fait une mise au point avec l’EFS

L’Amicale pour le Don du Sang de Châtenoy le Royal que préside Christiane Tremoy, a accueilli le 22 septembre 2022, les Amicales du Secteur Chalonnais pour une réunion d’échanges et d’information, tant entre chaque Amicale que de la part de l’Etablissement Français du Sang (EFS)

L’occasion pour les Amicales de faire quelques mises au point avec l’EFS, en particulier en matière de logistique et d’horaires pratiqués pour recueillir ce précieux sang qui sauvent des vies.

Certes les Amicales auraient aimées pouvoir dialoguer avec des dirigeants de l’EFS. Deux représentantes cadres de l’EFS Mâcon, Myriam Briand, pour l’aspect médico-technique et Delphine Molieres pour l’aspect administratif, ont su répondre à l’attente des Amicales du secteur, mettant ainsi un éclairage sur le système imposé par l’EFS et ce compte-tenu des disponibilités en effectif médical ou para médical. Une logistique importante qui s’organise longtemps à l’avance, quasiment une année de préparation tenant compte des critères de salles mises à disposition et du personnel pouvant assurer les collectes. De toute évidence cela peut modifier la façon de fonctionner des Amicales, toutes gérées par des bénévoles qui donnent de leur temps pour servir, bien recevoir les donneurs et faire la promotion du Don du sang en amont de la collecte.

Une logistique médicale

Une collecte mobile de 4 heures, c’est un médecin qui se doit de consulter au maximum 12 donneurs par heure et une infirmière qui se charge de 6 ou 7 donneurs par heure pour prélever. Une logistique nécessaire et incontournable à laquelle s’ajoute les conditions de chauffage de la salle de collecte, sans compter des évènements qui peuvent modifier les conditions des collectes. « D’ou l’importance de bâtir un calendrier un an à l’avance afin de l’EFS et les Amicales travail en commun; » souligneront les deux représentantes de l’EFS.

La promotion des Amicales

Il a appartenu au Président de l’Union Départementale, Michel Jannin, assisté p de Véronique Kleingaerther, secrétaire, d’insister sur la nécessaire information de tous les publics sur la nécessité de donner son sang. Des actions qui se font dans les écoles, collèges, IUT, par le biais des Amicales. Des supports existent tels qu’affiches et gadgets. Ce sont plus des messages qui incitent à faire prendre conscience aux parents au travers les enfants des écoles et collège, mais aussi au grand public qui doit se sentir partie prenante de geste salvateur et nécessaire.

Au regard de cette promotion en amont, les Amicales souhaitent aussi que l’EFS apporte la logistique nécessaire pour assurer les collectes avec et sans rendez-vous préalable. C’est un peu le sentiment ressenti au cours de cette réunion du secteur chalonnais.

Pour soutenir les actions des Amicales, la commune de Châtenoy le Royal a mis à disposition la salle des fêtes. Le Maire Vincent Bergeret, accompagné de son adjointe à la vie associative, Pascale Lepers sont venus saluer et féliciter les représentants des Amicales du Secteur Chalonnais, comme l’a fait également Françoise Vaillant, conseillère départementale du canton.

JC Reynaud