Mercurey perd son doyen, Maurice Mathey s'en est allé

107 ans, rien que ça ! Maurice Mathey s'est éteint ce mardi soir. "J'avais beaucoup de complicité et plaisir à échanger avec Maurice, autour de sa vie en captivité et de sa passion pour le sport. Une mémoire pour tous à Mercurey" a confié avec une vibrante émotion Dominique Juillot, touché par sa disparition. Avec le sourire greffé au visage, Maurice trouvait toujours l'occasion de tirer le meilleur de chaque situation. Natif de la vallée de la Dheune, l'amour l'avait fait venir s'installer à Mercurey à la fin de la guerre, lui qui avait été fait prisonnier en Autriche après la débacle de 1940. C'est un vrai ambassadeur de la commune au sein de laquelle il a exercé sa vie professionnelle qui tire sa révérence, lui qui avait été intronisé au sein de la confrérie de la Chanteflûte. Un vrai amoureux de la vie et de ses bonnes choses. Toute notre rédaction adresse ses plus chaleureuses condoléances à ses enfants et petits-enfants. Bon vent Maurice..

L.G