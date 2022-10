On a parlé sécurité informatique à Saint-Jean-de-Vaux

Vendredi , la commune en partenariat avec le Grand Chalon organisait une conférence sur la sécurité informatique, animée par Philippe LAMBERT ( ingénieur informatique, professeur au CNAM, et expert de justice en cyber criminalité ) et Bastien LEGENDRE conseiller numérique du Grand Chalon



Le sujet on ne peut plus d’actualité, n’a malheureusement pas fait déplacer les foules, malgré tout, les participantes se sont enrichies des brillantes explications et démonstrations des intervenants. Le numérique leur apparait maintenant sous un autre jour .