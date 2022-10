L'axe Chalon-Chagny doté d'une nouvelle aire de covoiturage

C'est le 4e parking relai de l'agglomération chalonnaise. Fin des travaux annoncés d'ici 1 mois et 49 places à la clé. Les explications d'info-chalon.com.

D'un coût d'un peu plus de 250 000 euros, et financés à 80 % par la société d'autoroute APRR, la nouvelle zone de covoiturage du Grand Chalon est en cours de déploiment à proximité immédiate de l'aéroport du Grand Chalon. Cette nouvelle aire se glisse dans le cadre du programme pluriannuel voulu par le gouvernement, et devrait être la dernière pour cette première étape, en attendant un renouvellement de l'opération, le long des axes autoroutiers.

L'aire de covoiturage de Champforgeuil est en lien direct avec l'arrivée du futur demi-échangeur du nord Chalon. 49 places sont prévues sur cette 4e aire du Grand Chalon avec la spécifité de limiter le recours à la bétonisation par le recours à des pavés drainants disposés sur un géotextuile. L'éclairage leds sera alimenté par panneaux solaires. Un abri voyageur sera également mis à disposition.

L'accès au parking sera limité exclusivement au covoiturage. Des portiques limiteront les accès pour empêcher le stationnement de camping-cars et autres véhicules du genre. Fin des travaux annoncée par la fin du mois, en dehors des plantations qui arriveront pour la Sainte-Catherine. A terme, des bornes de recharge électrique viendront compléter l'équipement.





Laurent Guilaumé