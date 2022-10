Espace des Arts : Les membres du Club des Mécènes renouvellent leur soutien à la Scène nationale Chalon-sur-Saône

Réunis autour de valeurs partagées et de nouveaux objectifs, une nouvelle Charte a été signée entre les donateurs et le bénéficiaire. L’Espace des Arts, grâce aux relations de confiance instaurées, est l’une des Scènes nationales les plus aidées en termes de mécénat !

Vendredi 30 septembre, à la Rotonde de l’Espace des Arts, les membres du Club des Mécènes étaient réunis autour de leur Présidente Agnès Vitteaut, également gérante du Domaine Vitteaut Alberti, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et de l’EPCC Espace des Arts et de Nicolas Royer, Directeur de l’EDA*, pour signer la nouvelle Charte de Mécénat de l’Espace des Arts. Lors de cette soirée, on notait également la présence d‘Emmanuelle Dupuit, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la Culture et du développement de la vie étudiante.

Rappelons que « L’Espace des Arts s’est doté en 2007 d’un Club Mécènes afin d’ancrer plus encore son action, en s’entourant du soutien d’acteurs privés qui partagent en commun l’idée que l’art et la culture bénéficient activement à l’attractivité et au rayonnement du territoire. Fort de ce dialogue engagé avec le monde économique depuis de nombreuses années, ce sont aujourd’hui 21 entreprises mécènes qui prennent part à cette démarche qui porte haut des valeurs partagées autour de la créativité, de la diversité et de l’intégration.

Lieu reconnu de diffusion et de production artistiques, rayonnant du territoire local à l’international, l’Espace des Arts connaît une nouvelle orientation qui est de conquérir de nouveaux publics et rendre la culture accessible à tous, mais également d’en faire un outil de développement personnel. Dans ce cadre, le Club des Mécènes soutient plus particulièrement une action forte, soit en direction de la jeunesse et de l’inclusion sociale, notamment au travers de 2 dispositifs développés par l’Espace des Arts 'Trop Classe !' et 'Espace de Rue', soit en faveur de la création artistique. »

Dans son discours, la Présidente du Club des Mécènes a rappelé la volonté de mener des actions visant à rendre la culture accessible à tous et de démystifier autant le monde de la culture que celui de l’entreprise ; deux mondes qui ne s’opposent pas mais se complètent et se répondent pour apporter des solutions inédites, grâce à cette nouvelle charte de soutien à la création et à la production, à l’insertion et la diversité, mais aussi des outils de développement personnel, en leur permettant de se rencontrer, d’échanger et de se nourrir de leurs pratiques respectives car il s’agit bien là : « De partager des valeurs communes au travers d’actions concrètes ».

Le Club des Mécènes est composé aujourd’hui de 21 membres (Girardot groupe, Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, Vignerons de Buxy, Transports Becker, CGlobal, Deejo, Optique Duplessis, Chalon’Energie, Six M Énergie Sochaleg, Arsians, Koesio, Le Dracy Hôtel et Spa, Codexco Corgeco, Vitteaut Alberti Crémant de Bourgogne, Morey Traiteur, Delaporte Batiments travaux publics, Dodille publicité, A&M, SARL Pourette, Audition conseil Laboratoires Belissent, Kandra group) qui dotent l’Espace des Arts d’une enveloppe de 120 000 euros. C’est le plus gros budget mécènes de toutes les Scènes nationales qui en compte 77, dont 3 en Saône-et-Loire, fait assez exceptionnel pour être souligné (Chalon-sur-Saône, L’ARC Le Creusot, Le Théâtre, Scène nationale Mâcon). Le Club des Mécènes peut accueillir encore quelques membres qui souhaitent adhérer à cette belle aventure dans un lieu très convivial.

« La culture, c’est préparer et réparer les consciences »

Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts a ensuite pris la parole afin de présenter la saison 22/23. Au programme 130 représentations pour vivre des émotions et partager des soirées toutes aussi différentes les unes que les autres. Lieu de création, de diffusion, de rencontre et de partage, l’Espace des Arts accomplit la mission que d’être plus encore accessible à tous. « La culture, c’est préparer et réparer les consciences », a-t-il ajouté. La Scène nationale Chalon-sur-Saône et le Club des Mécènes ont réécrit une nouvelle charte afin de porter des actions nouvelles qui se déclinent autour de 3 axes :

Un travail sur l’oralité. Notamment avec la salle de classes qui accueille 7 classes durant la saison où un atelier, avec un artiste associé, est mené autour de la voix, la posture et l’écoute. Ce travail, très apprécié, peut être transposé en atelier pour les entreprises.

Espace de Rue est un lieu dédié aux cultures urbaines. Cette classe supérieure en hip-hop est unique en France. Des rencontres pourront être proposées entre les apprentis travaillant dans les entreprises partenaires et les jeunes intégrés dans cette formation.

La production. L’Espace des Arts propose de vivre ensemble une production de A à Z, sur quelques mois ou sur 1 à 2 saisons. « Ce sont des moments riches en émotions » a souligné Nicolas Royer.

Le Directeur de l’Espace des Arts a remercié vivement tous les membres du Club des Mécènes, précisant : « 120 000 euros, c’est une production et on en fait 2 par an. S'il n'y avait pas ce soutien, nous serions amputés d’une production, ou il nous manquerait la salle de classe qui ne pourrait pas fonctionner, ou l’Espace hip-hop ».

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et de l’EPCC Espace des Arts, a conclu en remerciant également les membres du Club des Mécènes et sa Présidente Agnès Vitteaut, « pétillante et imaginative qui apporte sa petite touche de folie […]. On retrouve toujours des choses originales et créatives ». Il a ensuite adressé ses remerciements à Nicolas Royer qui, avant même de prendre la direction de l’Espace des Arts, avait déjà voulu donner un nouveau souffle lorsqu’il était directeur-adjoint à ce club. « Vous avez bien fait de reconduire ou de prendre cet engagement », a-t-il poursuivi s’adressant à l’assemblée. « Nous avons un territoire riche de 3 Scènes nationales, c’est exceptionnel, mais Chalon-sur-Saône se compare aux grands théâtres nationaux. […] Ce qui se fait ici, c’est entretenir cette flamme de l’esprit créatif ; parfois cela surprend, mais on voit des choses que l’on voit nulle part ailleurs. Je vous invite à venir faire découvrir ce lieu, à chaque fois, c’est un émerveillement et une découverte ! »

* Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

SBR