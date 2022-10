La France et ses « paperasses » !

Coup de gueule d’un de nos lecteurs « retraité du secteur privé », face à un dossier de demande d’accueil temporaire d’un mois, pour une étudiante Malgache dans l’obligation de venir en France pour parachever sa formation diplomante de Relations Humaines, commencée sur le territoire français de …. Mayotte (101e département de notre pays)

Pour être accueilli en France, venant d’un autre pays du monde, il faut un visa. En cela rien d’extraordinaire et très logique pour un ressortissant étranger. Pour se faire, son futur employeur basé sur l’île de Mayotte, a fait appel à une personne de sa famille ( notre retraité) afin qu’il mette en place un dossier d’accueil, complété par les soins de l’employeur et muni des documents adéquat pour que le possible accueillant fasse la démarche auprès des autorités compétentes locales en la matière.

Comme il se doit il a fallu pour notre retraité : de justifier son identité; de faire valoir ses possibilités d’accueil; du bon paiement de son loyer étant locataire du lieu d’accueil et d’autres informations sans doute nécessaires pour éviter un quelconque débordement au regard d’une immigration clandestine quelconque.

Mais délice des délices de notre paperasserie bien française …. Ce retraité se doit de justifier ses revenus, non pas avec sa déclaration de revenus, car il est aussi imposable, sur laquelle figure ses ressources, supérieures aux 1000€ mensuels minimum nécessaires pour accueillir. Ce n’est pas suffisant, il se doit de fournir, pour chacune de ses caisses de retraites ( au total 5 avec la Carsat), un justificatif mensuel de ses revenus ….. des trois derniers mois.

Ceci lui est impossible à fournir en l’état, pensant que la déclaration de revenus est un document officiel de ressources, d’autant que ses impôts sont prélevés à la source, comme tous les imposables sur les revenus salariés « Ce n’est pas normal. Vous devriez avoir comme une feuille de paye mensuelle » lui a-t-on fait savoir.

Et ce service au public de lui conseiller : « Il vous appartient de demander, via Internet ( ndlr : qu’il maîtrise mal) à chacune de vos caisses de retraite un document justifiant vos versements de retraite sur les trois derniers mois sinon nous ne pouvons pas valider votre demande d’accueil ».

La stagiaire étudiante doit effectuer son stage en métropole du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023. Notre retraité comprend que cette administration locale ne fait qu’interpréter « la paperasserie » demandée, mais ce qui le choque c’est la rigidité de la discussion, la masse d’informations qu’il faut pour un simple accueil d’un mois. Il a même eu l’impression lors d’un premier contact, que sa demande était considérée comme « frauduleuse » tant la suspicion était dans les propos d’une responsable de ce service.

« France tu souffres de toute cette paperasserie » nous dit ce retraité.

JC Reynaud