La Givrotine Lara Lebretton candidate à Miss Bourgogne

Tout le monde le dit en voyant sa photo : « Qu'est-ce qu'elle est belle… ». Mais pas que ! 23 ans, infirmière de métier et une formation solide au Starlett Club, voici pour faire court le profil de Lara Lebretton, sacrée Miss Saône-et-Loire en mars dernier et qui postule à nouveau pour le titre de Miss Bourgogne et, in fine, celui de Miss France.

Pour en savoir plus sur son parcours, ses motivations et son expérience de vie, Info-Chalon l'avait rencontrée l'année dernière, dans un article à lire ici. Et pour admirer davantage de photos de Lara, il suffit d'aller sur son compte Instagram.

Givrotins, imaginez un peu si, tout juste après le traditionnel sacre national de la mi-décembre, TF1 revenait ici faire un reportage, même pas six mois après la victoire mondiale du Givry Starlett Club ! Au fond, voter pour Lara, c'est voter pour Givry, alors vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Ce samedi 9 octobre, si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à Autun, activez vos réseaux et faîtes chauffer vos portables en envoyant MISS 8 par SMS au 71415. Le scrutin est ouvert de 8h jusqu'à 16h.