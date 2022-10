Octobre Rose : Opération de soutien par Corasaône aux femmes hospitalisées du service de Jour oncologie de la Clinique Sainte Marie

Une belle action de solidarité !

Mardi 4 octobre à partir de 14 heures l’Association Corasaône s’est rendue à la clinique pour effectuer une opération de sensibilisation auprès des femmes, dans le cadre d'Octobre Rose. Comme chaque année, l’’association a remis 100 vernis, au service de Jour oncologie de la Clinique Sainte Marie. Ces vernis permettant de préserver les ongles abimés suite à certaine chimio pour les femmes touchées par un cancer.

Une opération qui s’est déroulée en partenariat avec l'Association Oncossup, qui elle, distribuait une rose à tous les membres du personnel de la clinique de Bourgogne et à toutes les femmes qui passaient dans le hall pour les sensibiliser au dépistage et à l'autopalpation. Aux roses était attaché un joli cœur portant le message " Je m'engage à faire passer le message et toi ? "

Pour information : Corasaône a été créée en 2014 par les médecins de la clinique. Cette association s’adresse aux personnes touchées par le cancer que ce soit femmes et hommes et à leurs aidants. Elle leur apporte des soins de bien être, du partage

et de la convivialité. Elle intervient essentiellement à la clinique et à l'hôpital pour des

dons de vernis, des viennoiseries au moment de Noël, des chocolats à

Pâques et elle fait également intervenir des thérapeutes.

J.P.B