Cérémonie de récompenses au Cercle Nautique Chalonnais

La relève est prête !

Mercredi 5 octobre 2022 à partir de 19 heures, se déroulait au Cercle Nautique Chalonnais, la traditionnelle cérémonie de récompenses en direction des licenciés du club qui ont participé aux championnats de France de la première moitié de l’année 2022.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Philippe Finas, Adjoint aux sports de la ville de Chalon- sur-Saône, de Claudie Gaillard, principale du collège Jean Vilar, de Gérard Hocart, administrateur du Crédit Mutuel, de Cédric Chavet, société CRYO 2S et animée par Patrick Trioen, le Président du Cercle Nautique Chalon et Luc Bourriez, Directeur Technique du Club chalonnais,

Une soirée de récompense réduite à quelques compétiteurs car bon nombre des récipiendaires étaient absents car ils ont rejoint d’autres clubs à la rentrée. Celle-ci peut se caractériser comme une passation de pouvoir entre deux générations. Les possibilités locales d’études étant épuisées par les nageurs du CN qui avaient fortement contribué au palmarès du club poursuivent désormais leur carrière dans d’autres clubs réputés comme Amiens, Antibes ou Nice.

Une belle satisfaction pour le club chalonnais que de voir ses nageurs alimenter les clubs d’excellence du pays et qui en profitait pour associer à ce succès les partenaires institutionnels et privés mais aussi les établissements scolaires Jean Vilar et Emiland Gauthey qui accompagnent le club et qui collaborent à la réussite des nageurs.

Récompenses

Championnats de France Nationale 2 à Saint Raphael du 17 au 20 mars 2022

Emilie MIR pour sa 6ème place à la finale A du 200M Papillon

Lorine PICARD pour son titre de Championne de France au 100 dos, sa médaille d’argent au 50M Dos et sa médaille de bronze au 100NL

Championnats de France Juniors à Chalon sur Saône du 24 au 29 mai 2022

Laura Bianca NEMETH pour sa 5ème place au 100M Papillon en finale A Juniors 1/2ème année, sa 2ème place en finale B du 200 Papillon et sa 8ème place en finale B du 50M Papillon

Jeanne Lise GAUTHIER pour sa 8ème place au 1 500M Nage Libre de la finale A Juniors 1/2ème année ainsi que pour sa 6ème place en finale B du 400M 4 Nages

Angèle MAUMY pour sa 3ème place, médaille de bronze, au 100M Brasse ainsi qu’au 200M Brasse de la finale A Juniors 1/2ème année ainsi que pour sa 7ème place au 50M Brasse de la finale A

Adan ROLET pour sa 7ème place au 50M Nage Libre de la finale B Junior 1/2ème année

Wael EL FAQIR pour sa 4ème place au 100M Dos de la finale A Junior 1/2ème année ainsi que sa 1ère place à la finale B du 200M Dos

Championnats de France Jeunes à Pau du 12 au 15 juillet 2022

Blandine BOGGIO pour sa 5ème place à la finale A, 13 ans, au 200M Brasse, sa 7ème place en finale A du 100M Brasse, du 400M 4 Nages ainsi que ses 3ème, 5ème et 7ème places respectivement au 200M 4 Nages, 50M Brasse ET 400M 4 Nages en finales B

Oscar DEFOIS-PERNOT pour sa 1ère place en finale B, 14 ans, au 200M Brasse, sa 2ème place au 200M 4 Nages et sa 6ème place au 100M Brasse, toujours en finale B

Arthur DI CATERINA MARTINS qui prend la 2ème place de la finale B, 14 ans, du 200M Brasse ainsi que la 5ème place du 100M Brasse.

Marion LEGRAND pour sa 7ème place du 50M Brasse de la finale B, 13 ans.

Sarah HOAREAU pour ses 1ère place au 50 M et 100 M Nage Libre mais aussi ses 2ème, 3ème et 4ème places respectivement au 50 M Dos, 200 M Nage Libre, 200M Dos et 100M Dos des finales A. (Photo 6 et 7) A l’occasion de cette compétition, Sarah améliore la Meilleure Performance Française de son année d’âge (12 ans) en 1.01.08.

Championnats de France Open à Amiens du 23 au 29 juillet 2022

Walid EL FAQIR pour ses 6ème et 9ème places au 100M Dos, 50M Dos et 200M Dos dans les finales B 14/16 ans

Jeanne Lise GAUTHIER pour sa 10ème place en finale A du 1 500M Nage Libre ainsi que sa 9ème place au 400M 4 Nages en finale B 13/15 ans

Angèle MAUMY pour sa place de 8ème en finale A du 200M Brasse ainsi que ses 2ème et 5ème place respectivement au 100M Brasse et 50M Brasse en finale B 13/15 ans

Laura-Blanka NEMETH pour ses 4ème, 5ème et 8ème places du 100M, 200M et 50M Papillon de la finale A 13/15 ans

Andan ROLET pour sa 8ème place au 50M Nage Libre de la finale A 14/16 ans

J.P.B