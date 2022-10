Lutte contre le harcèlement : lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation sur le Grand Chalon

Ce projet a pour finalités d’encourager les jeunes à la prise de conscience des risques du harcèlement et de ses conséquences. Il a reçu un accord de financement favorable de l’État pour un montant de 5 000€.

Dès janvier 2022, l’équipe du service santé handicap a priorisé 2 types d’interventions, l’une auprès des professionnels encadrant les jeunes de 10 à 16 ans et l’autre à destination des collèges chalonnais et de 1ère couronne ainsi que du grand public autour de l’organisation d’une semaine thématique.

Les acteurs concernés ont largement été mobilisés. A ce jour, 16 partenaires sont engagés, ils sont issus Des services de la ville de Chalon sur Saône : CLSPD, Maison de la famille, service jeunesse, des services jeunesse des communes des territoires de veille, de l’association IFAC Bourgogne, de l’Institut Régional d’Éducation et de Promotion de la Santé/ANTENNE 71, >De l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille de Châtenoy le Royal, de l’Éducation Nationale, de la Maison des ados, de la Sauvegarde 71/prévention spécialisée, du Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles, du Conseil Départemental - dispositif EPICEA et de Elan Chalon



Temps forts

Les 11 et 13 octobre - organisation de temps d'échanges et de pratiques sur le harcèlement à destination des encadrants des jeunes de 10 à 15 ans (enseignants, éducateurs, animateurs....) à l’espace Jean Zay. Le contenu est le suivant : généralités, définition, lois sur le harcèlement sur le 11/10 et situations vécues exposées au groupe et animées par différents professionnels (psychologue, éducateur, juriste, animatrice santé)

Du 7 au 10 novembre:

6 représentations théâtrales et débats à destination des collégiens des classes de 5ème au théâtre du port nord.

Ce spectacle « Bruits de trottoir, silences de couloirs » a été conçu et sera joué par la compagnie "les Totors". A ce jour, 3 collèges (Châtenoy le Royal, Givry) inscrits soit 300 élèves.

2 représentations "grand public" gratuites le mardi 8 novembre, 19h et le mercredi 09 novembre à 15h au théâtre Port Nord.

A souligner que l’Elan Chalon qui se mobilise chaque année en faveur de la citoyenneté avec les Chalon school games, a délégué cette année Lionel Gaudoux pour être le parrain de cette nouvelle campagne. Le basketteur, arrivé en juillet dernier, sera présent sur deux représentations théâtrales (jour à définir) pour évoquer les valeurs du respect de l’autre dans le sport et à l’école.

« Retrouver confiance »

Depuis le mois d’avril, 12 podcasts créés par la sophrologue chalonnaise Clémentine Barthélémy, sont proposés aux enseignants qui peuvent s’appuyer dessus pour favoriser l’apaisement au sein de leurs classes. Les parents peuvent aussi les écouter à la maison avec leur enfant en allant sur la page http://kaleidoscope.fr/2022/04/19/12-podcasts-contre-le-harcelement/

Pour ceux qui souhaitent se familiariser avec ces outils, le service santé handicap organise des temps de découverte des podcasts les 13/10, 24/11, 15/12 de 18h à 19h30 à l’Espace santé prévention (Inscription gratuite mais obligatoire au 03 85 46 14 57 ou [email protected] )

Perspectives

Cinq groupes de travail se sont constitués avec différents partenaires pour élaborer ensemble des actions (Formation des professionnels en lien avec le programme pHARe de l’Éducation nationale, formation jeunes relais dans les collèges, la promotion des podcasts, les perspectives 2023 et la semaine automnale.

Le point écoute du service santé gratuit et anonyme dès 6 ans. Julien Fourcade reçoit les mardis, mercredis, jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Il faut appeler le 03 85 46 14 57 pour un rendez-vous ou venir le prendre sur place dans les locaux de l’Espace santé.