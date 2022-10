CARBURANTS- Le nombre de stations en rupture totale augmente en Saône et Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire (13 octobre) :

Des tensions persistent dans le département liées aux difficultés d’approvisionnement en carburant. A ce jour en Saône-et-Loire, 28 stations services sont en rupture totale et 24 en rupture partielle de carburant sur les 128 que compte le département.

En conséquence, le Préfet de Saône-et-Loire, Julien Charles, a décidé de prolonger l’interdiction de la vente et de l’achat de carburant dans tout récipient de type jerrican ou bidon jusqu’au 23 octobre 2022 inclus.

Cet arrêté comporte une dérogation au bénéfice « des professionnels dont l’activité nécessite l’utilisation d’outils ne pouvant être rechargés que par des récipients transportables et lorsque ce remplissage est dûment justifié ».

Pour suivre en temps réel la situation des carburants dans les stations-services du département, les usagers sont invités à consulter le site: https://www.prix-carburants.gouv.fr

Concernant les facilités d’approvisionnement, nous comptons désormais 10 stations services qui ont accepté de réserver des lignes d’approvisionnement dédiées aux véhicules prioritaires. Nous attirons votre attention sur l’actualisation de la liste des véhicules prioritaires qui inclut notamment les services d’aide et de soins aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.



Liste des stations-services volontaires pour la priorisation Mise à jour au 13 octobre

• CARREFOUR Express à Couches, 71 rue Saint Nicolas

• Centre LECLERC au Breuil, 2 avenue de Chambreuil

• Intermarché au Creusot, Rue Albert Camus

• LECLERC à Lux, 27 rue Charles Dumoulin

• ADEXPERT à Buxy, 1 rue des Cordeliers

• TOTAL à Saint-Rémy, 52 route de Lyon

• AVIA à Cluny, Rue de la Digue

• CARREFOUR à Crèches-sur-Saône, ZAC des Bouchardes

• AUCHAN à Mâcon, 224 Av. Charles de Gaulle (matin uniquement)

• Les combustibles71 à La Clayette 28 route des forges